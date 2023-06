Los impactos de dejar de masturbarse en la salud masculina: ¿mito o realidad?

La masturbación es un tema que ha generado diversas opiniones y controversias en la sociedad actual.

Aunque el tabú que la rodea está disminuyendo, aún existen dudas sobre los efectos que puede tener en la salud masculina.

Recientemente, un video titulado "This Happens To Your Body When You Stop Masturbating (esto pasa a tu cuerpo cuando dejas de masturbarte)" ha captado la atención en YouTube, abordando el tema desde una perspectiva personal.

El video publicado en el canal YouTube BUFF Academy, Vadym Cavalera, comienza destacando que la exposición temprana a contenido inapropiado en Internet puede afectar a las mentes jóvenes y perturbar su desarrollo.

Cavalera argumenta que la masturbación frecuente puede convertirse en una obsesión que contamina la mente y el cuerpo, desviando la energía hacia comportamientos no saludables.

El siguiente punto planteado es que, al dejar de masturbarse, la mente comienza a sanarse gradualmente. Si bien se menciona que este proceso puede llevar años, se compara con un trastorno mental en el cual las ideas obsesivas deben ser reemplazadas por pensamientos más sanos y productivos.

En cuanto a los beneficios físicos, se sugiere que al liberar la energía que anteriormente se invertía en la masturbación, los individuos podrían lograr grandes cosas. Además, se afirma que la práctica excesiva de la masturbación podría afectar el progreso en otras áreas de la vida, como el rendimiento deportivo o los entrenamientos físicos.

¿Es malo masturbarse?

Un artículo publicado en el portal Planned Parenthood refuta varios mitos negativos sobre la masturbación, como que causa efectos adversos como crecimiento de pelo en zonas extrañas, infertilidad, encogimiento de los genitales o adicción.

Esto dice el texto:

Beneficios para la salud: La masturbación se presenta como algo bueno para la salud física y mental. Al tener un orgasmo, el cuerpo libera endorfinas, hormonas que bloquean el dolor y generan bienestar. Estas sensaciones placenteras se experimentan tanto con la masturbación como con el sexo con otra persona.

Beneficios específicos: Se mencionan varios beneficios de la masturbación para la salud, como la liberación de tensión sexual, la reducción del estrés, la mejora del sueño, el fortalecimiento del tono muscular en la zona pélvica y anal, la mejora de la autoestima y la imagen corporal, así como la posible mejoría de otros problemas sexuales.

Autoexploración y comunicación: La masturbación se presenta como una forma de descubrir las preferencias sexuales propias. Al conocer qué te gusta y cómo te gusta, puedes comunicarlo a tu pareja para mejorar la intimidad. La comodidad con el sexo, el cuerpo y la comunicación con la pareja aumenta la probabilidad de tomar medidas de protección contra las ETS y los embarazos no deseados.

El equilibrio es fundamental, también señala.

“La masturbación excesiva puede afectar la vida cotidiana de una persona, al igual que cualquier otro comportamiento compulsivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no hay razón para preocuparse por dejar de masturbarse si uno así lo desea”, subraya.

Aunque el video en cuestión plantea una opinión personal sobre los efectos de dejar de masturbarse en la salud masculina, es importante considerar las opiniones de expertos médicos basadas en evidencia científica.

Hasta el momento, no hay estudios concluyentes que respalden la idea de que dejar de masturbarse cause efectos perjudiciales en la salud de los hombres.