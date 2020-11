Los exclusivos tesoros de la Feria Internacional del Libro de Sharjah

Dentro de la sala principal del Sharjah Expo Centre, espacio donde se lleva a cabo la 39 edición de la Feria Internacional del Libro de Sharjah (SIBF por sus siglas en inglés), destaca un pabellón que alberga a los anticuarios Peter Harrington, ETQNA, Antiquariaat Forum y Antiquariat IN LIBRIS.

Se trata del stand más costoso en toda la feria, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Yazar, responsable del local cuya oferta en exhibición da la impresión de que se está en un museo. En este espacio se encuentran valiosos tesoros, como mapas y libros que van desde el siglo XVI hasta los años 90. El valor no sólo radica en lo raros e históricos que son estos objetos, sino también en los exorbitantes precios.

Una de las piezas más llamativas es un manuscrito del Corán que mide dos metros de largo. Se trata de un pergamino del año 1870 que fue trabajado para el último emperador mogol, Bhadur Shah II Zafar. La pieza es presentada como única en su tipo en el mercado y tiene un costo de 175 mil libras, pero aun así no es la más costosa.

El objeto de mayor valor del pabellón de la feria es una colección de 300 libros del francés Jean-Jacques-Pierre Desmaisons, un francés que fue experto en la cultura oriental y se desempeñó como diplomático en Rusia. La serie de libros abarca más de 50 años de vida del orientalista, entre los que destacan un diccionario personal del francés-árabe y un manual sobre la viruela en árabe. Sin embargo, Yazar desconoce el contenido de los otros 298 libros: "Saber de qué van le quitaría lo interesante al cliente. Los tenemos, pero no los leímos todos ni los hemos escaneado o fotografiado porque eso restaría exclusividad a la colección", concluye no sin antes señalar que "tan sólo" cuesta un millón 50 mil euros.

Entre la amplia colección también se encuentra el primer mapa moderno de Arabia; un plano realizado en 1561 firmado por el cosmonauta Giacomo di Castaldi, originario de lo que era entonces la República de Venecia. Por 40 mil dólares, el pabellón ofrece la edición más lujosa de "Las mil y una noches" traducidas al inglés por el erudito en la cultura árabe Richard Francis Burton, de 1897. También venden la primera edición estadounidense en inglés de "Memorias de una princesa árabe", de Emily Ruete, texto considerado como la primera autobiografía de una mujer árabe.

Clásicos grecolatinos

La primera edición y uno de los primeros libros en imprimirse, según se lee en la ficha informativa, de "Los elementos de la geometría" del matemático griego Euclides -impreso en 1482- se oferta en 150 mil libras. También está a la venta la primera edición en árabe de este texto, que data de 1594, con un precio de 85 mil euros. Por 37 mil 500 libras se vende la "Editio prínceps" -o sea la primera edición impresa de un manuscrito- del poema épico de Apolonio de Rodas, "Argonáuticas", que data del año 1496. Igual impreso en el siglo XV, está la "Historia Natural" de Plinio, con un precio de 250 mil euros. Yazar explica en entrevista que sus principales compradores son bibliotecas o "clientes VIP", a quienes se refirió como personas que buscan adquirir los objetos que hicieron sus antepasados y así formar la historia familiar.

El encargado también asegura que el Covid-19 ni la crisis económica que ha desencadenado no espanta a los clientes, porque las ventas de estas joyas literarias continúan. "Sabemos que hay un riesgo de no vender, pero es un riesgo calculado. No todo el mundo puede adquirir estos artículos, pero siempre habrá un cliente. Por eso es muy importante para nosotros presentarnos cada año en la Feria del Libro de Sharjah, porque es una de las más importantes", dijo.

Primeras ediciones de grandes pensadores

Hay libros que marcaron un antes y después tras su publicación que podría creerse imposibles de encontrar, pero en la SIBF están a la venta. Se trata de las primeras ediciones de "El origen de las especies", de Charles Darwin que se publicó en 1859; "Opticks", de Isaac Newton, lanzado en 1704; "An Essay concerning Human Understanding" (1690), del filósofo inglés Jonh Locke y una rara primera edición de los tres volúmenes de "Das Kapital", de Karl Marx. Estos codiciados libros se venden sorprendentemente por debajo de las 100 mil libras.

Además de los grandes títulos, sorprende algo del pabellón más costoso de la feria: la falta de seguridad. El amplio espacio es atendido por un solo hombre, pese a atraer a un gran número de curiosos, pero Yazar no está preocupado por algún robo. El responsable asegura que una cámara de seguridad que está justo arriba del stand y un guardia de seguridad que se encarga de forma general de vigilar aquella sala son suficientes para evitar un atraco. Una actitud desenfadada propia del tercer país más seguro del mundo, según reveló un informe de delincuencia publicado a inicios de año por Numbeo, una base de datos especializada en medir la calidad de vida.

No todo en este stand se trata de libros que podrían deshacerse al primer contacto. Y es que entre los antiguos libros sobresale la primera edición de "Harry Potter y la piedra filosofal", de la ahora polémica escritora J.K. Rowling, cuyo valor supera al de la primera edición del tratado de Marx: 120 mil libras. El valor agregado es que este ejemplar viene acompañado de un manuscrito miniatura de "Harry Potter" escrito a mano por la propia autora de la saga juvenil.

La Feria Internacional del Libro de Sharjah es la tercera más grande del mundo. La edición de este año se realiza de forma híbrida -actividades culturales en línea, mientras venta de libros y encuentro entre editores son presenciales- debido a la pandemia. El encuentro termina el 14 de noviembre.