Los cigarros electrónicos también son letales según especialistas

México, 18 feb (EFE).- El consumo de cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de desarrollar las mismas enfermedades pulmonares que los fumadores comunes y, además, son la puerta para el consumo de otras drogas como la cocaína, alertaron este martes especialistas.



"Las sustancias del líquido de estos sistemas son en extremo dañinas. Sin embargo, se promueven como dispositivos inocuos cuando no lo son", dijo a Efe Juan Zinser Sierra, presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo.



El especialista señaló que, de acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos el daño pulmonar que generan estos cigarrillos conocidos como sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) afectan sobre todo a los jóvenes, que son quienes más lo usan.

Según los estudios que citó, existe un estrecho vínculo entre el consumo de estos cigarrillos, conocido como vapeo, y la lesión pulmonar (Evali) por su sigla en inglés.La Evali, explicó el especialista, produce dificultades respiratorias, dolor de pecho, tos, náuseas, diarrea y vómitos."Un cigarrillo electrónico representa una dosis letal para el cuerpo pues equivale a 40 cajetillas de cigarros", aseveró el especialista.Explicó que las sustancias que contienen son saborizantes que tienen una toxicidad importante y producen el mismo efecto que la nicotina: adicción, afecta el desarrollo neurocognitivo, producen daño cardiovascular, exacerba la progresión del cáncer y el retraso en la cicatrización, por mencionar algunos.Señaló además que ponerles saborizantes a este tipo de sistemas produce que los jóvenes busquen consumirlos. De hecho, se estima que 80 % de los pacientes con esta enfermedad son menores de 35 años.En el último reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, publicado a principios de este mes, se reveló que en ese país existen ya 2.758 casos de Evali y han provocado 64 muertes.Además, 76 % de los casos se ha presentado en personas menores de 35 años.En México, destacó, solo se tiene reporte de una muerte por esta causa. Sin embargo, precisó que podría haber muchas más pero no existe en el país un registro al respecto.Del mismo modo, dijo que se estima que entre 5 y 7 % de los jóvenes entre 13 y 15 años que se iniciaron en la nicotina lo hicieron después de haber probado los cigarrillos electrónicos."Debemos hacer entender que este tipo de productos son dañinos para la salud", consideró Zinser.Destacó que pese a que la comercialización de este tipo de sistemas está prohibido en al menos 30 países del mundo -entre ellos México- pero "se siguen vendiendo" y muchos de ellos pueden conseguirse por internet."Internet es un mundo paralelo y es muy difícil regular ahí", manifestó.Sin embargo, dijo, lo más importante es informar a la población sobre los daños a la salud tienen estos productos. "Es un riesgo latente", manifestó.ASOCIACIONES PIDEN AL SUPREMO QUE NO PERMITA VENTAUn grupo de asociaciones, encabezada por la ONG Salud Justa Mx, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negar el amparo a la empresa Sanborns para poder comercializar este tipo de productos.De acuerdo con Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, Sanborns afirmó que la Ley General para el Control del Tabaco regula el consumo y la comercialización de productos de tabaco, "pero prohíbe la importación, publicidad, comercialización y demás de productos que no son del tabaco, siendo que estos no causan afectación a la salud".Sin embargo, el especialista reiteró que estos productos sí causan daño y pidieron al organismo judicial que no ceda ante la petición de dicha empresa.Recordó que desde hace cinco años se han presentado amparos para poder vender estos productos pero ahora existen mayores evidencias de los riesgos a la salud.La resolución podría darse este 19 de febrero. Por lo que esperamos que los ministros consideren la evolución dramática registrada en estos años asociados al uso de tales dispositivos", manifestó el experto.