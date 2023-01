Los Chuck 70 de Converse que querrás tener

Tijuana, BC.- Desde una sensibilidad unisex, Ader Error es un colectivo que aborda sus diseños bajo esa perspectiva y no de género, y junto a Converse lanzan los Chuck 70, con un guiño al pasado y halo al futuro.

La empresa de calzado desenfadado, dio a conocer mediante un comunicado que la marca cuyo eslogan es "The new is not new" o “Lo nuevo no es nuevo” minimiza las limitaciones del diseño tradicional y abre vías adicionales para la expresión.

Es así como ponen en marcha su objetivo de difundir el arte y la cultura a través de la moda, y desde su creación Ader Error, ha roto el molde en el ámbito de la moda en Corea del Sur.

Presentación de nuevo proyecto

La presentación del nuevo proyecto es un upper de gamuza del Chuck 70 que presenta revestimientos de lona desmontables y detalles sutilmente desgastados para capturar el espíritu de una estética envejecida.

El foxing pulido de la silueta y su slogan “The new is not new” aparece gráficamente, ambas lengüetas tienen logos compartidos; las placas cuentan con logos separados y la suela exterior transparente complementa el diseño.

Converse x Ader Error salió hoy a la venta en converse.com.mx.