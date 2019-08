Los 10 libros más vendidos de semana

ARGENTINA

1.- “Adiós” - Cielo Latini

2.- “Una familia anormal. En busca del tesoro de Minuca” - Lyna Vallejos

3.- “Una familia anormal. El misterio de la hechicera”- Lyna Vallejos

4.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

5.- “Aventura zombie en Movydrill” - Robleis

6.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

7.- “The Loud House. ¿Quién tiene el control?” - Nickelodeon

8.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

9.- “Olga” - Bernhard Schlink

10.- “Caos” - Magalí Tajes

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Nenúfar” - Francisca Feuerhake

3.- “Una luz en la sombra” - Ana Campos

4.- “La estación de las mujeres” - Carla Guelfenbein

5.- “Matadero Franklin” - Simón Soto

(Fuente: periódico El Mercurio)

1.- “Ygdrasil” - Jorge Baradit

2.- “Refugio del viento” - George R.R. Martin

3.- “Nenúfar” - Francisca Feuerhake

4.- “Choque de reyes” - George R.R. Martin

5.- “A dos metros de ti” - Rachel Lipincott

(Fuente: megustaleer.cl)

COLOMBIA

1.- “Algún día, hoy” - Ángela Becerra

2.- “Guayacanal” - William Ospina

3.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

4.- “La casa alemana” - Annette Hess

5.- “Akelarre” - Mario Mendoza

6.- “La bailarina de Auschwitz” - Eger Edith

7.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo

8.-“La catadora de Hitler” – V.S. Alexander

9.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

10.- “Las hijas de la villa de las telas” - Anne Jacobs

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Reina roja” - Juan Gómez-Jurado

2.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

3.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

4.- “Papel y tinta” - María Reig

5.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

6.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

7.- “La casa alemana” - Annette Hess

8.- “Una jaula de oro” - Camilla Läckberg

9.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

10.- “La sospecha de Sofía” - Paloma Sánchez Garnica

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "One Good Deed" - David Baldacci

2.- "Where the Crawdads Sing" - Della Owens

3.- "The Nickel Boys" - Colson Whitehead

4.- "The New Girl" - Daniel Silva

5.- "Star Wars: Thrawn: Treason" - Timothy Zahn

6.- "Under Currents" - Nora Roberts

7.- "Summer of '69" - Elin Hildrebrand

8.- "Window on the Bay" - Debbie Macomber

9.- "City of Girls" - Elizabeth Gilbert

10.-"Backlash" - Brad Thor

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

3.- “Sí, si es contigo” - Calle y Poche

4.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

5.-“Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli

6.- “Temporada de huracanes” - Fernanda Melchor

7.- “La insoportable levedad del ser” - Milan Kundera

8.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

9.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

10.- “Las batallas en el desierto” - José Emilio Pacheco

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “El carrusel de las confusiones” - Andrea Camilleri

3.- “Quien no” – Claudia Piñeiro

4.- “La duquesa” - Danielle Steel

5.- “Una jaula de oro” - Camilla Läckberg

6.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

7.- “Todo lo que sucedió con Miranda Huff” - Javier Castillo

8.- “Tuya” – Claudia Piñeiro

9.- “En tierra de nadie” - David Baldacci

10.- “El cuarto propio”- Virginia Woolf