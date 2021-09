Estos son los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “Al final mueren los dos” - Adam Silvera

2.- “Todo lo que nunca fuimos” – Alice Kellen

3.- “Los siete maridos de Evelyn Hugo” - Taylor Jenkins Reid

4.- “Nosotros en la Luna” - Alice Kellen

5.- “El libro más lindo del mundo” - Rosario Oyhanarte

6.- “De ninguna parte” – Julia Navarro

7.- “Todo lo que somos juntos” – Alice Kellen

8.- “Matilde debe morir” - Cristian Acevedo

9.- “El imperio del mal” – Brandon Sanderson

10.- “Una luz fuerte y brillante” – Viviana Rivero

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo” - Benjamín Alire Saenz

2.- “Asesino de brujas. La bruja blanca” - Shelby Mahurin

3.- “Todo este tiempo” - Mikki Daughtry y Rachael Lippincott

4.- “De ninguna parte” - Julia Navarro

5.- “Yolo Aventuras. La mansión de las pesadillas” - Yolo, Mariana, Nando, Panda

6.- “Tú y yo, invencibles” - Alice Kellen

7.- “La conquista de los gatos” - Alberto Montt

8.- “A fuego lento” - Paula Hawkins

9.- “El secuestro de la hermana Tegualda” - Hernán Rivera Letelier

10.- “Perfectos mentirosos 2” - Alex Mírez

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “La cuenta atrás para el verano” – La Vecina Rubia

2.- “De ninguna parte” - Julia Navarro

3.- “Los vencejos” - Fernando Aramburu

4.- “Sira” - María Dueñas

5.- “Marina” - Carlos Ruiz Zafón

6.- “La chica de la ventana” - Gülseren Budayicioglu

8.- “Las horas muertas” - Miguel Berzal

9.- “A fuego lento” - Paula Hawkins

10.- “Lo que encontré bajo el sofá” – Eloy Moreno

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)

1.- “Apples Never Fall” - Liane Moriarty

2.- “Harlem Shuffle” - Colson Whitehead

3.- “Vince Flynn: Enemy at the Gates” - Kyle Mills

4.- “Beautiful World, Where Are You” - Sally Rooney

5.- “Billy Summers” - Stephen King

6.- “The Last Thing He Told Me” - Laura Dave

7.- “Forgotten in Death” - J.D. Robb

8.- “Empire of the Vampire” - Jay Kristoff

9.- “A Slow Fire Burning” - Paula Hawkins

10.- “The Midnight Library” - Matt Haig

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “La canción de Aquiles” - Madeline Miller

2.- “Circe” - Madeline Miller

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 mexicanas extraordinarias” - Elena Favilli

4.- “Los Compas perdidos en el espacio” - Mikecrack, El Trollino y Timba Vk

5.- “La ciudad de vapor” - Carlos Ruiz Zafón

6.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

7.- “Perfectos mentirosos 1” - Alex Mírez

8.- “Harry Potter y la cámara secreta” - J.K. Rowling

9.- “Anna Thalberg” - Eduardo Sangarcía

10.- “HDP” - Sabina Berman

(Fuente: Librerías Gandhi)