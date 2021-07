Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “Asesino de brujas. La bruja blanca” - Shelby Mahurin

2.- “Una luz fuerte y brillante” - Viviana Rivero

3.- “Los siete maridos de Evelyn Hugo” - Taylor Jenkins Reid

4.- “Al final mueren los dos” - Adam Silvera

5.- “El funcionamiento general del mundo” - Eduardo Sacheri

6.- “Sira” - María Dueñas

7.- “Matilde debe morir” - Cristian Acevedo

8.- “Todo este tiempo” - Rachael Lippincott y Mikki Daughtry

9.- “La vida invisible de Addie Larue” - V.E. Schwab

10.- “Heist” - Ariana Godoy

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Still with You” - Lily del Pilar

2.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

3.- “Los nuevos brujos” - Ortega y Salfate

4.- “Nosotros en la luna” - Alice Kellen

5.- “Sira” - María Dueñas

6.- “Gambito de dama” - Walter Tevis

7.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

8.- “1984” - George Orwell

9.- “Arsene Lupin, caballero ladrón" - Maurice Leblanc

10.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “El arte de engañar al karma” - Elísabet Benavent

2.- “Sira” - María Dueñas

3.- “Gótico” - Silvia Moreno-García

4.- “El juego del alma” - Javier Castillo

5.- “Los ingratos” - Pedro Simón

6.- “Nosotros en la luna” - Alice Kellen

7.- “La anomalía” - Hervé Le Tellier

8.- “Rey blanco” - Juan Gómez-Jurado

9.- “Delparaíso” - Juan del Val

10.- “El olvido que seremos” Héctor Abad Faciolince

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)

1.- “The President’s Daughter” - Patterson/Clinton

2.- “The Last Thing He Told Me” - Laura Dave

3.- “Malibu Rising” - Taylor Jenkins Reid

4.- “The Midnight Library” - Matt Haig

5.- “Golden Girl” - Elin Hilderbrand

6.- “Sooley” - John Grisham

7.- “The Maidens” - Alex Michaelides

8.- “The Four Winds” - Kristin Hannah

9.- “Project Hail Mary” - Andy Weir

10.- “Tom Clancy: Target Acquired” - Don Bentley

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

2.- “Sira” - María Dueñas

3.- “Los abismos” - Pilar Quintana

4.- “Boulevard” - Flor M. Salvador

5.- “Salvar el fuego” - Guillermo Arriaga

6.- “Tomás Nevinson” - Javier Marías

7.- “Páradais” - Fernanda Melchor

8.- “Circe” - Madeline Miller

9.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

10.- “Yoga” - Emmanuel Carrère

(Fuente: Librerías Gandhi)