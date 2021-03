Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España

ARGENTINA

1.- “Asesino de brujas: La bruja blanca” - Shelby Mahurin

2.- “La tía Cósima” - Florencia Bonelli

3.- “Asesino de brujas: Los hijos del rey” - Shelby Mahurin

4.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

5.- “La traición” - José Fernández Díaz

6.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

7.- “Heartstopper” - Alice Oseman

8.- “La buena suerte” - Rosa Montero

9.- “Renegados” - Marissa Meyer

10.- “Fahrenheit 451” - Ray Bradbury

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Los nuevos brujos” - Ortega - Salfate

2.- “Gambito de dama” - Walter Tevis

3.- “Las tinieblas y el alba” - Ken Follett

4.- “Viajera” - Diana Gabaldon

5.- “Tokio blues” - Haruki Murakami

6.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

7.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

8.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

9.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

10.- “El resplandor” - Stephen King

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “El juego del alma” - Javier Castillo

2.- “Independencia” - Javier Cercas

3.- “Un océano para llegar a ti” - Sandra Barneda

4.- “La mansión” - Anne Jacobs

5.- “Aquitania” - Eva García Sáenz de Urturi

6.- “Tomás Nevinson” - Javier Marías

7.- “Los privilegios del ángel” - Dolores Redondo

8.- “Delparaíso” - Juan del Val

9.- “La verdad sobre el caso Harry Quebert” - Joël Dicker

10.- “Rey blanco” - Juan Gómez-Jurado

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “Life After Death” - Sister Souljah

2.- “The Four Winds” - Kristin Hannah

3.- “Dark Sky” - C.J. Box

4.- “The Affair” - Danielle Steel

5.- “Klara and the Sun” - Kazuo Ishiguro

6.- “The Midnight Library” - Matt Haig

7.- “A Court of Silver Flames” - Sarah J. Maas

8.- “The Sanatorium” - Sarah Pearse

9.- “The Vanishing Half” - Brit Bennett

10.- “We Begin at the End” - Chris Whitaker

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Páradais” - Fernanda Melchor

2.- “Salvar el fuego” - Guillermo Arriaga

3.- “La ciudad de vapor” - Carlos Ruiz Zafón

4.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

5.- “La divina comedia” - Dante Alighieri

6.- “Orgullo y prejuicio” - Jane Austen

7.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

8.- “Temporada de huracanes” - Fernanda Melchor

9.- “Circe” - Madeline Miller

10.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

(Fuente: Librerías Gandhi)