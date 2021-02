Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “La tía Cósima” - Florencia Bonelli

2.- “La traición” - José Fernández Díaz

3.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

4.- “Catedrales” - Claudia Piñero

5.- “El ruso” - Sebastian Borensztein

6.- “Nuestra parte de noche” - Mariana Enríquez

7.- “Los llanos” - Federico Falco

8.- “Gambito de dama” - Walter Tevis

9.- “Matilde debe morir” - Cristian Acevedo

10.- “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” - J.K. Rowling

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

2.- “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” - J.K. Rowling

3.- “Gambito de dama” - Walter Tevis

4.- “Harry Potter y la cámara secreta” - J.K. Rowling

5.- “Las tinieblas y el alba” - Ken Follett

6.- “Los guardianes” - John Grisham

7.- “M, el hijo del siglo” - Antonio Scurati

8.- “La verdad sobre el caso de Harry Quebert” - Joël Dicker

9.- “Vendo todo lo que tengo” - Elizabeth Subercaseaux

10.- “Las hijas de la guerra” - Brigitte Riebe

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “Delparaíso” - Juan del Val

2.- “Aquitania” - Eva García Sáenz de Urturi

3.- “El juego del alma” - Javier Castillo

4.- “Los privilegios del ángel” - Dolores Redondo

5.- “Un océano para llegar a ti” - Sandra Barneda

6.- “Rey blanco” - Juan Gómez-Jurado

7.- “Todo lo que sucedió con Miranda Huff” - Javier Castillo

8.- “La reina sola” - Jorge Molist

9.- “La ciudad de vapor” - Carlos Ruiz Zafón

10.- “Candela” - Juan del Val

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “The Four Winds” - Kristin Hannah

2.- “The Russian” - Patterson/Born

3.- “The Sanatorium” - Sarah Pearse

4.- “In Love & Pajamas” - Catana Chetwynd

5.- “The Vanishing Half” - Brit Bennett

6.- “The Midnight Library” - Matt Haig

7.- “The Invisible Life of Addie Larue” - V.E. Schwab

8.- “Send for Me” - Lauren Fox

9.- “Serpentine” - Jonathan Kellerman

10.- “Neighbors” - Danielle Steel

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

2.- “La ciudad de vapor” - Carlos Ruiz Zafón

3.- “Mujeres del alma mía” - Isabel Allende

4.- “Finalmente soy yo” - Lesslie Polinesia

5.- “Línea de fuego” - Arturo Pérez-Reverte

6.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

7.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

8.- “Salvar el fuego” - Guillermo Arriaga

9.- “Sol de medianoche” - Stephenie Meyer

10.- “Plagio: una novela” - Héctor Aguilar Camín

(Fuente: Gandhi)