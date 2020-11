Los 10 libros más vendidos de la semana

ARGENTINA

1.- “La traición” - Jorge Fernández Díaz

2.- “La tía Cósima” - Florencia Bonelli

3.- “Línea de fuego” - Arturo Pérez-Reverte

4.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

5.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

6.- “Harry Potter y la cámara secreta” - J.K. Rowling

7.- “Las malas” - Camila Sosa Villada

8.- “La vida mentirosa de los adultos” – Elena Ferrante

9.- “La buena suerte” – Rosa Montero

10.- “Catedrales” - Claudia Piñero

(Fuente: Librerías Cúspide)

ESPAÑA

1.- “Aquitania” - Eva García Sáenz De Urturi

2.- “Rey blanco” - Juan Gómez-Jurado

3.- “Un océano para llegar a ti” - Sandra Barneda

4.- “El asesinato de Platón”- Marcos Chicot

5.- “Patria” - Fernando Aramburu

6.- “Bilogía El Día Que Se Perdió La Cordura” - Javier Castillo

7.- “Libres” - Noemí Casquet

8.- “El paciente” - Juan Gómez-Jurado

9.- “La habitación de las maripoasas” - Lucinda Riley

10.- “Espía de dios” - Juan Gómez-Jurado

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “Fortune and Glory” - Janet Evanovich

2.- “A Time for Mercy” by John Grisham

3.- “The Sentinel” - Child/Child

4.- “The Return” - Nicholas Sparks

5.- “Three Women Disappear” - Patterson/Serafin

6.- “The Wonder Boy of Whistle Stop” - Fannie Flagg

7.- “The Book of Two Ways” - Jodi Picoult

8.- “The Evening and the Morning” - Ken Follett

9.- “The Invisible Life of Addie Larue” - V.E. Schwab

10.- “The Searcher” - Tana French

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Salvar el fuego” - Guillermo Arriaga

2.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

3.- “Balada de pájaros cantores y serpientes” - Suzanne Collins

4.- “Las tinieblas y el alba” - Ken Follett

5.- “La divina comedia” - Dante Alighieri

6.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

7.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

8.- “El último en morir” - Xavier Velasco

9.- “La vida mentirosa de los adultos” - Elena Ferrante

10.- “La buena suerte” - Rosa Montero

(Fuente: Gandhi)