Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “El alma de las flores” - Viviana Rivero

2.- “Lo mucho que te amé” - Eduardo Sacheri

3.- “1984” - George Orwell

4.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

5.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

6.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

7.- “Una guía sobre el arte de perderse” - Rebecca Solnit

8.- “La psicóloga” - Helene Flood

9.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

10.- “Breves amores eternos” - Pedro Mairal

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

2.- “Cuentos completos” - Isaac Asimov

3.- “El enigma de la habitación 622” - Joël Dicker

4.- “El visitante” - Stephen King

5.- “La tumba del tirano” – Rich Riordan

6.- “1973” - Niklas Natt Och Dag

7.- “En compañía del sol” - Jesús Sánchez Adalid

8.- “Harry Potter y el cáliz de fuego” - J.K. Rowling

9.- “Corazón de perro” - Mijaíl Bulgákov

10.- “Gente normal” - Sally Rooney

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

COLOMBIA

1.- “El enigma de la habitación 622” - Joël Dicker

2.- “Germánico” - María Cristina Restrepo

3.- “La promesa de Julia” - Blue Jeans

4.- “Akelarre” - Mario Mendoza

5.- “Y julia retó a los dioses” - Santiago Posteguillo

6.- “Río muerto” - Ricardo Silva Romero

7.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

8.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

9.- “Satanás” - Mario Mendoza

10.- “La sospecha de Sofía” - Paloma Sánchez

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “El mensaje de pandora” - Javier Sierra

2.- “Postales del este” - Reyes Monforte

3.- “Mil besos prohibidos” - Sonsoles Ónega

4.- “La vida desnuda” - Mónica Carrillo

5.- “Mi isla” - Elísabet Benavent

6.- “Malditos ojos negros” - Amanda Siebel

7.- “La leyenda del ladrón” - Juan Gómez-Jurado

8.- “Zorras” - Noemí Casquet

9.- “Y Julia retó a los dioses” - Santiago Posteguillo

10.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “28 Summers” - Elin Hilderbrand

2.- “The Vanishing Half” - Brit Bennett

3.- “Sex and Vanity” - Kevin Kwan

4.- “Camino Winds” - John Grisham

5.- “The Summer House” - Patterson/DuBois

6.- “The Guest List” - Lucy Foley

7.- “If It Bleeds” - Stephen King

8.- “Daddy’s Girls” - Danielle Steel

9.- “American Dirt” - Jeanine Cummins

10.- “Friends and Strangers” - J. Courtney Sullivan

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Salvar el fuego” - Guillermo Arriaga

2.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

3.- “1984” - George Orwell

4.- “The Maze Runner. Correr o morir” - James Dashner

5.- “El alquimista (Los secretos del inmortal Nicolas Flamel Nº 1)” - Michael Scott

6.- “Las crónicas de Narnia. El león, la bruja y el ropero” - C.S. Lewis

7.- “Eleanor & Park” - Rainbow Rowell

8.- “Tokio Blues” - Haruki Murakami

9.- “Las crónicas de Narnia. El sobrino del mago” - C.S. Lewis

10.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

(Fuente: Gandhi)