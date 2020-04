Los 10 estrenos musicales para escuchar en cuarentena

Muchos músicos y bandas están aprovechando la cuarentena para estrenar sus nuevos sencillos y con ello acompañar los ratos libres de los escuchas que buscan olvidarse un poco de la situación por coronavirus.

Estos son algunos de los temas recientemente estrenados en los que hay desde pop, urbano, salsa y hasta ranchero.

1. Belinda y Juan Magan

La cantante mexicana volvió a colaborar con el productor español en la canción "Madrid X Marbella", que está disponible en las plataformas digitales, pero aún no tiene video grabado.

2. La banda española Belako está lanzando un sencillo cada viernes para amenizar la cuarentena y con ello completarán su nuevo álbum Plastic Drama, por lo que hoy se lanzó "Truce", un vals a tres tiempos con una melodía de guitarras.

"Esta letra dinamita los pilares del amor romántico codependiente por el que hemos normalizado comportamientos abusivos y angustias innecesarias. Darse tregua por sentirse bien sola, como acto de Resistencia a ritmo de vals", comentaron los jóvenes músicos.

3. Salió a la luz la nueva colaboración de Ricky Martin con el reggaetonero Farruko y aunque muchos criticaron de haber quitado el romanticismo de la letra original, "Tiburones" superó las 20 mil visualizaciones en las primeras dos horas con un video que sólo tiene la letra.

4. Justin Bieber despertó a sus fans con la noticia en sus redes sociales de que ya pueden disfrutar su nuevo tema "Habitual" (naturaleza visual), en el que se le ve recorrer una enorme hacienda vacía.

5. El colombiano J Balvin estrenó su nuevo álbum colores, del que poco a poco ha ido revelando videos de cada color, el pasado 8 de abril tocó el turno a "Gris", el video en el que el reggaetonero es protagonista y enfrenta distintas adversidades, desde animales en su habitación, un incendio y una inundación, ya tiene tres millones de reproducciones.

6. Para los que tienen ganas de bailar, La Sonora Dinamita lanzó "La roba maridos", una canción de Papo Torres. Actualmente Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y Elsa López se encuentran preparando su presentación en el Auditorio Nacional el 7 de junio, donde serán acompañados por grandes invitados, celebrando así 60 años de una exitosa trayectoria.

7. "Para cantarles a los recuerdos", Alejandro Fernández hizo un cover de la canción "Eso y más" del fallecido Joan Sebastian. El cantante aseguró que interpretar esta canción durante su gira #HechoEnMéxico fue uno de los mejores momentos y lo lanzó el 8 de abril para festejar el cumpleaños de Joan. "Es el cumpleaños de nuestro poeta en el cielo, Joan Sebastian. Además es un momento en el cual estamos distanciados físicamente unos de otros pero la música es un puente que nos une", dijo Alejandro.

8. Como parte de su gira JUMP, que comenzará el 27 de junio en el Auditorio Nacional, Los Polinesios estrenaron el primer tema titulado "Seamos leyenda", con el que quieren mandar un mensaje de fortaleza a todos sus seguidores.

9. El dúo musical estadounidense Twenty one pilots, es tendencia en videos con su nueva canción "Level of concern" (Nivel de preocupación), que estrenaron ayer. "Con conciertos en pausa en este momento, los miembros del equipo que son la columna vertebral de la música en vivo están sin trabajo. Por eso estamos dedicando una porción de los ingresos de esta canción a la tripulación de Live Nation" (una asociación a favor de los músicos desempleados por la pandemia).

10. El tercer episodio del más reciente proyecto de Gorillaz, "Song Machine" fue lanzado ayer para dar felicidad a sus fans durante esta épocaé. El título de la nueva canción es "Aries" y el video relata el viaje en carretera de Peter Hook y Georgia.

Por si esto no es suficiente música, la banda The Strokes lanzó su nuevo álbum el día de hoy y luego de siete años fuera de la escena musical. "The new abnormal" es el título del material con nueve temas. Además el vocalista de Jarabe de palo también estrenó la canción "Vuelvo" desde el balcón de su casa, con una letra en apoyo a la situación de crisis sanitaria. "Si la vida te da palo, dame una guitarra que te canto una canción", escribió.