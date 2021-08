Londres busca darle segunda oportunidad a su "peor atracción"

Londres.- La colina artificial Marble Arch justo en el centro de Londres, será gratuita desde este lunes y todo el mes de agosto, con el fin de reactivar visitas al momunmento temporal, el cual ha sido catalogado por muchos como "la peor atracción" de toda la ciudad.



El "Marble Arch Mound", construido por el prestigioso estudio de arquitectos MVRDV, nació con el objetivo de ofrecer una experiencia "nueva y significativa" y de hacer patente la visión "verde e inteligente" que tiene el Ayuntamiento de Westminster para el futuro del céntrico distrito. Su coste alcanza los dos millones de libras (2,3 millones de euros/2,7 millones de dólares).



Sin embargo, el aspecto inacabado de la estructura y las 4,50 libras (5,31 euros/6,2 dólares) que había que desembolsar para ascender a esta colina de 25 metros de altura suscitaron centenares de opiniones negativas por parte de los visitantes, que finalmente recibirán un reembolso completo de sus entradas.



Una decena de curiosos se acercó a las inmediaciones de la atracción este lunes, tras conocer que pasaba a ser gratuita, como Kim y Steve Thornton, un matrimonio de Birmingham (este de Inglaterra) que aseguró a Efe: "Si tuviésemos que pagar, no subiríamos".

Han encontrado su espacio de recreo



Las que sí parecían disfrutar con la nueva atracción urbana de Londres eran las palomas, que han encontrado su espacio de recreo en las laderas de una colina en la que todavía se puede observar a obreros trabajando en su andamiaje, y que "no da una sensación de naturaleza", sino "artificial y falsa", afirmó a Efe otra de las visitantes, Cordelia Tasker.



Incluso el responsable ejecutivo del Ayuntamiento de Westminster, Stuart Love, admitió en un comunicado que el Marble Arch Mound "no estaba preparado" para recibir visitas en el momento de su apertura.



"Hemos cometido un error y pedimos disculpas a todo aquel que no tuvo una gran experiencia en su visita", comentó Love, que se comprometió a "trabajar duro" para mejorar todos los errores y hacer que visitar la atracción "merezca la pena".



Para acceder hay que escanear un código QR, reservar una de las horas disponibles, rellenar datos personales y esperar entre cinco y diez minutos a recibir la confirmación al correo electrónico.

Los primeros planos



Una vez dentro, 134 inestables escaleras metálicas -o un ascensor- conducen a la cima, que ofrece vistas obstruidas por los árboles del London Eye y algunos de los rascacielos icónicos de la ciudad, así como primeros planos de un edificio en construcción, con grúas incluidas.



La mayoría de los visitantes admitió acudir "sin expectativas" y algunos incluso se mostraron más sorprendidos al ver el Banksy situado en uno de los muros del recinto que por la atracción en sí, que permanecerá previsiblemente hasta enero de 2022 y que prevé incluir un espectáculo de luces en su interior. EFE