Logra unos glúteos firmes en 5 cinco pasos

Ciudad de México.- Todas en algún momento hemos soñado con tener glúteos perfectos y firmes, aunque no lo parezca no es tan difícil como pensamos, por ello Torongia nos comparte cinco pasos para lograr tener los glúteos tonificados, firmes y definidos.



¡Deja de compararte! Rétate a ti misma

El primer paso de todo es el amor propio, ya que nos hemos creado una serie de estereotipos basado en lo que vemos en redes sociales como pieles perfectas libres de celulitis, sin embargo, la mejor motivación que puedes tener es creer en ti misma. Así que puedes utilizar fotografías tuyas como inspiración hasta llegar a la mejor versión de ti. Puedes comenzar tomando fotografías cada 3 a 4 semanas para ver tus cambios y tener un mayor enfoque en tus objetivos.



Alimentación saludable, no satanizar alimentos

Estamos acostumbrados a que cuando queremos ponernos en forma, realizamos dietas rápidas que pueden ser contraproducentes para nuestra salud por los cambios drásticos en los alimentos que ingerimos, si no es llevada por un experto. Lo que debemos realizar es llevar una alimentación balanceada e incrementar el consumo de proteínas como pollo, pescado y huevo y grasas saludables como el aceite de aguacate, nueces y almendras, ya que contienen aminoácidos y otros nutrientes que nos ayudarán a crecer los músculos.



Levántate de la silla cada dos horas

Muchas de nosotras hemos estado haciendo home office, lo que implica mantenerse muchas horas sentada y esto puede perjudicar a la circulación sanguínea, por ello, se recomienda realizar estiramientos y un par de flexiones al menos cada dos horas. Esto evitará la acumulación de grasa alrededor de la cintura y el incremento de celulitis o piel de naranja.



Dile hola al nuevo Gel Reafirmante para Glúteos

La marca mexicana Torongia desarrolló el novedoso Gel Reafirmante para Glúteos que reafirma la elasticidad y volumen de tus glúteos, atenúa piel de naranja profunda dejando una sensación más suave al tacto, hidrata y mejora la apariencia de la piel difuminando las estrías. Además, tiene ingredientes como aceite esencial de toronja, extracto de algas rojas y mentol que brindan efecto termogénico y previenen la retención de líquidos. Se recomienda dar masaje ascendente con los nudillos en forma circular con el gel por todo el glúteo después del baño, antes de la rutina de ejercicio y antes de dormir.



Ejercicios clave para elevar los glúteos

Las sentadillas, los puentes de cadera y los desplantes se convertirán en tu mejor aliado para elevar los glúteos, ya que son ejercicios que se centran en los músculos del glúteo. Se recomienda realizar 1 o 2 veces por semana los ejercicios en varias series de repeticiones para obtener resistencia y mayor firmeza en los glúteos. Recuerda que debemos dejar descansar el musculo trabajado por lo menos 48 horas para que tenga una recuperación y pueda crecer.



Ahora que ya lo sabes, si quieres conseguir glúteos de impacto es necesario seguir estos sencillos pasos que puedes adherir a tus hábitos diarios para lograr tus objetivos en menor tiempo.



*Fuente: Torongia