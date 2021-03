Lo que debes saber antes de comprar una freidora de aire

Las freidoras de aire se han posicionado en redes sociales como uno de los electrodomésticos más codiciados por cientos de usuarios. El popular aparato promete freír alimentos bajos en calorías, sin necesidad de bañarlos en aceite caliente.

Este famoso electrodoméstico fue lanzado al mercado en 2010 y se popularizó bajo el nombre de air fryer. Se trata de un invento de la década pasada que la compañía alemana Philips presentó por primera vez al público en la feria de tecnología Internationale Funkausstellung (IFA) de Berlín. No obstante, pese a que ha pasado una década desde que se dio a conocer la freidora de aire, ha sido durante los últimos meses que se ha viralizado, alcanzando popularidad en todo el país.

El éxito de la freidora de aire se debe en gran medida a que en ella el uso del aceite, se reduce hasta un 80%, señala el sitio Lecuine, tienda dedicada a los utensilios de cocina.

Para utilizar menos aceite y ser una alternativa saludable, la freidora de aire funciona con una combinación única de circulación de aire caliente rápido y preciso, un óptimo equilibrio de temperatura y un elemento de grill que le permite freír, hornear, asar al grill, o al horno todo tipo de alimentos deliciosos. Por su composición, la freidora de aire da como resultado alimentos súper crujientes en poco tiempo.

Por su popularidad, miles de personas se han interesado en adquirir uno de estos electrodomésticos. No obstante, existe una serie de cosas que todos deberían conocer antes de tomar la decisión y comprar una freidora de aire.

Existen diferentes tipos de freidoras de aire

Actualmente, en el mercado hay diferentes tipos de freidoras, las cuales prometen adaptarse a la diversidad de consumidores.

Por ello, antes de adquirir uno de estos electrodomésticos, es recomendable informarse sobre la variedad de freidoras de aire disponibles, y seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades propias.

Las freidoras de cajón, donde los alimentos se ponen en un cesto que a su vez se introduce en el aparato, son las más populares. Sin embargo, también hay otros estilos como la freidora-horno y la freidora de abertura superior con pala, las cuales también se encuentran en el mercado.

Los alimentos deben voltearse constantemente

Otro punto que se debe considerar es que la freidora de aire no voltea los alimentos de forma automática. A menos que sea una freidora de abertura superior con pala, el resto de freidoras requerirán que los alimentos sean volteados manualmente.

Si los alimentos no se voltean constantemente en la freidora, el resultado no será satisfactorio. En consecuencia la comida quedará frita por un lado, pero blanda por el otro y no se logrará una consistencia uniforme. En caso de que la persona no pueda estar volteando los alimentos, es recomendable adquirir una freidora de abertura superior con pala, este tipo de utensilio promete resultados más homogéneos, ya que la máquina remueve los alimentos por sí sola.

Los alimentos están listos rápidamente

Quienes deseen adquirir una freidora de aire deberán tomar en cuenta que los alimentos se freirán con menos aceite en cuestión de minutos. Las freidoras de aire generalmente se calientan muy rápido y cocinan los alimentos de manera rápida y uniforme, gracias a la combinación de una fuente de calor concentrada y el tamaño y la ubicación del ventilador, explica la revista estadounidense Good Housekeeping.

Por esta razón no se podrán descuidar, ni por un segundo, los alimentos que se introduzcan a la freidora de aire. Un mínimo descuido podría provocar que los alimentos se frían más de lo deseado o, incluso, lleguen a quemarse.

No se pueden cocinar porciones grandes

Una desventaja que deberán tener en cuenta las personas que deseen comprar una freidora de aire, es que este electrodoméstico fue creado pensando en porciones pequeñas, para una o dos personas máximo.

Pero no todo está perdido, existen diversos tipos de freidoras de aire, así que antes de adquirir una es aconsejable verificar las medidas y la capacidad interior del electrodoméstico, en función del volumen de comida que necesitemos manejar. Una familia con niños necesitará al menos 4 litros, mientras que una pareja o alguien soltero tendrán más que suficiente con 2 litros.

Considerar el presupuesto

Por último, el presupuesto es otro punto que tendrán que considerar los interesados en conseguir una freidora de aire. Ahora, existe una amplia gama de precios, la cual permite que diversas personas puedan acceder a comprar un electrodoméstico de este tipo.

Sin embargo, es importante conocer que se trata de utensilios que no son baratos y que, entre más funciones tengan, más alto será su costo. De igual forma, los precios aumentan cuando se trata de marcas de renombre o modelos con gran popularidad. Dependiendo de la marca, los precios pueden ir desde 1,000 pesos en adelante, algunas llegando hasta los 40,000 pesos.