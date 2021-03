Lista la Cineteca Nacional abre sus puertas y ofrece cartelera pasada

La apuesta de la Cineteca Nacional para la reapertura de cines que comenzó este lunes es darle oportunidad a las cintas que se quedaron a medias cuando las salas se cerraron de nueva cuenta en diciembre.

En entrevista, el director del recinto, Alejandro Pelayo Rangel, explicó que esperan que la afluencia de gente vaya subiendo poco a poco. Si bien hoy las salas de cine pueden recibir el 20% de su aforo no cree que al final del día se reporte esta cifra.

"La vez pasada que abrimos después de la pandemia, de agosto a mediados de diciembre, lo que pasó fue que empezó a venir la gente poco a poco y alcanzamos el tope que teníamos permitido que era el 30%, en este momento es del 20% y yo creo que se va a ir completando. Quizás este mes sea mucho de ajuste y en abril que entra la muestra yo creo que nos va a llevar al tope de ese 20%", explica.

"Si esto sigue evolucionando positivamente esperamos que podamos llegar al 30 y así ir subiendo poco a poco. Me siento optimista, esto del foro al aire libre me sorprendió porque jaló de maravilla entonces yo creo que va a ser así. La expectativa es que en marzo empecemos con un 10% o un 15% y a partir de abril que es la muestra, se suba al tope; ojalá de aquí a abril nos permitan subir al 30%".

El director recordó que aproximadamente hace dos semanas el espacio ubicado en Coyoacán abrió su foro al aire libre con una respuesta positiva que responde a la necesidad de la gente de ir al cine. Tan sólo el fin de semana pasado se agotaron todas las funciones y ahora toca a las salas cerradas reactivar la vida en la Cineteca.

"Hay un público que sí se va a arriesgar, ya la gente está muy cansada de estar encerrada y estar viendo películas en la televisión, un teléfono o una pantalla".

"La política de programación es continuar con las películas que te han cuando se cerró pues hubo títulos como 'Leona' de Isaac Cherem que sólo alcanzó a estrenarse dos días antes del cierre. No es justo sacar títulos sino retomarlo y darles una oportunidad. Esto nos va a permitir que los distribuidores sigan arriesgándose y empiecen a sacar películas que se quedaron atorada".

Arrancan funciones

Después de un proceso de sanitización en salas así como retirar los plásticos que cubrían las carteleras digitales, esta mañana la primera película que se proyectó fue "Nuevo Orden" de Michel Franco a la que de acuerdo con personal de taquilla entraron únicamente 11 personas.

Además, el director Alejandro Pelayo compartió que en realidad se nunca se dejó de atender la Cineteca en términos de cuidado y sanitización, se redujo el personal pero siempre se mantuvo limpia para evitar su deterioro.

En el panorama a futuro además de jóvenes se espera que los adultos mayores vayan regresando a las salas conforme se baje el riesgo de contagio.

"Este 20% es muy manejable se distribuye muy bien, no vas a sentir los tumultos y este asunto de las vacunaciones va a ayudar, no creo que todo vaya a ser a corto plazo. Yo me siento optimista de llegar al 50% de aforo en el segundo semestre del año", escribió dijo Pelayo.

"Del 100% de asistentes un 30% es de la tercera edad que son los que se alejaron y van a regresar ahora ya bien vacunaditos".