Liliana Olea, la health coach que tiene mucho que contar en Instagram

HERMOSILLO, Sonora.-

Entrevista con la health coach, Liliana Olea.

¿Cómo empezó tu camino como figura de las redes sociales?

Cuando decidí que ya no me quería sentir cansada, inflamada, con mala memoria, entré a un curso para certificarme como coach de salud y mi coach asignada o mentor, al conocerme por un año me sugirió que con mi perfil de comunicadora y creativa podría disfrutar compartiendo mi camino hacia vivir un estilo de vida basado en decisiones responsables para mi cuerpo y mi camino hacia aprender a vivirlo y disfrutarlo con mis hijos y mi marido. En ese momento Instagram estaba convirtiéndose en una red fácil y popular y me propuse cocinar algo sano sin procesar diariamente, compartiendo nuevos ingredientes, suplementos, sustitutos de alimentos más sanos de los que acostumbraba, que no dañaran a mi cuerpo y a la vez que estuviera feliz con las mezclas tan ricas de recetas que iba descubriendo.

¿Qué tipo de lectura acostumbras en tu día a día?

Meditaciones y libros de superación personal así como distintos puntos de vista en corrientes nutricionales para poder tener posturas basadas en hechos, estudios y sobre todo para poder ser congruente con lo que he querido compartir, una vida plena, llena de cosas bonitas, con desapegos emocionales y fluir ante los días y los retos con confianza y amor.

Las redes te han acercado a muchas personas que no conoces, pero tal vez pudieran haberte alejado de otras ¿cómo manejas ese equilibrio entre las redes y tu vida personal?

Me han contactado personas que yo he admirado desde chica y que jamás me imaginé que admiraran mi trabajo y me han alejado de quienes no sirven en mi propósito de vida, que es vivir desde la paz, entonces sé que quienes me rodean hoy en día son las personas perfectas para mi crecimiento, personas llenas de luz que por resonancia se acercan a mí pues tienen cosas en común y aquellas que no son tan positivas me siguen enseñando todo eso también oscuro dentro de mí para evolucionarlo y ser mejor, pues todo aquello que no me gusta de alguien son cosas que yo tengo que no reconozco como mías, entonces al verlo en otros puedo reconocer que somos bueno y malo y que cada quien camina su vida como puede, cada quien tiene su propia “novela”, nada es personal.

¿Cuáles son los pros y contras de tu vida como figura en las redes?

Que la gente cree que estás las 24 horas del día para responder sus preguntas, que te expones al juicio de cada persona y cada persona es un mundo. Nadie es monedita de oro, pero me quedo en paz con eso porque sé que lo hago desde el amor y con una misión bonita, poco me topo con comentarios feos, pero siempre hay alguien a quien no le parecen mis opiniones o posturas, pero me han enseñado a ser humilde y ser compasiva y a entender que cada persona tiene sus creencias y que me deslindo de cualquiera que no tenga algo qué ver con las mías.

¿Qué aprendizaje te ha dejado el mundo digital?

Que el mundo es pequeñito, me impacta viajar y que me salude gente y que el alcance es mágico, se puede tener la fuerza para influir de manera positiva en los demás cuando comparto mis propias luchas por ser mejor y también mi parte humana en la que no todo es perfecto, pero si trabajamos por ver el lado amable, el lado mágico de que todo debe ser como es y confiar en que somos guiados, es muy emocionante ver como cuando algo es auténtico, pues se transmite en estas plataformas.

Una frase con la que te identifiques

“Yo soy de luz, yo soy amor, yo soy paz”, más bien son afirmaciones que hago a diario y cuando me olvido y mi mente se quiere ahogar en un vaso con agua, estas tres afirmaciones le devuelven a mi ser la paz que necesito para creer que todo está bien y que sólo son mis pensamientos los que se dejan ir hacia la angustia y el miedo.