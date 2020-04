Libros sobre la USRR para sobrevivir al coronavirus

El encierro obligatorio, la incertidumbre sobre el futuro y las crisis económica y de salud por la que atraviesa el país y el mundo entero, producto de la pandemia de coronavirus, nos han abierto oportunidades de espacio en las agendas que no hubiéramos imaginado poco antes. La lectura es una de esas actividades que nos han recomendado hasta el cansancio. Durante estos días de confinamiento forzoso se han publicado un sin fin de listas de lecturas recomendadas, que van desde la ciencia ficción y la autoayuda, a filosofía de la dura y novela gráfica.

No han sido pocos los que han comparado la contingencia sanitaria que vivimos con escenarios similares a los vistos durante regímenes autoritarios. Por ello, puede ser un buen momento para aproximarnos a la ex Unión Soviética. Aunque mucho se ha escrito, dicho e imaginado sobre aquella era y enorme territorio, podemos empezar por los básicos.

Y es que el confinamiento forzoso ha invalidado para muchos la excusa de «A mí me gusta mucho leer, pero no tengo tiempo». Si usted es de aquellos a quien le gustaría aprovechar la oportunidad para por fin iniciarse en la lectura intentando dejar a un lado la insoportable pesadez de leer, le dejamos algunas recomendaciones que lo podrían llevar a otras lecturas u otros lectores insospechados, y no necesariamente rusos. Y si no, por lo menos servirán para una buena foto en su Instagram presumiendo su intento lector.

Doctor Zhivago, Borís Pasternak

La novela, en buena medida apartada de la película homóloga clásica, coloca una historia de amor algo compleja entre aquella primera etapa de la instauración del régimen soviético en Rusia: Primera Guerra Mundial, Revolución rusa, guerra civil, exilios… Indispensable si se quiere conocer el contexto que rodeaba los convulsísimos primeros años del régimen, o si se tiene ganas de una larga, muy larga, historia de amor. Muy a lo ruso. Además, si el confinamiento lo ha obligado a separarse de la persona que ama, y que no es necesariamente su pareja, en Doctor Zhivago encontrará una buena excusa para identificarse con personajes también obligados a encontrarse, separarse y volverse a encontrar.

El actor Omar Sharif, interpretando al Dr Zhivago en la película de 1965

El maestro y Margarita, Mijaíl Bulgákow

La curiosidad de haber sido la inspiración de los Rolling Stones para componer su himno Simpathy for the Devil puede ser una motivación para leer este relato, que al estilo del Fausto de Goethe, será el diablo el que se pasee por la obra en el Moscú de la década de 1930 para criticar veladamente a través de la ironía la sociedad soviética.

Igual de alucinante resulta la historia detrás de la relación epistolar que Bulgákow sostuvo con el mismísimo Stalin, quien a poco estuvo de mandarlo fusilar o a un gulag.

Archipiélago Gulag, Aleksandr Solzhenitsyn

Primer premio nobel de la lista, quien lanza la crítica más feroz de todas las aquí enlistadas. En este clásico antirégimen uno puede encontrarse con toda la crudeza de las tortura, corrupciones, condenas y represiones que trajo consigo este complejo sistema. Obra no apta para los adictos a la placidez. Cuando este libro llegó a occidente levantó ampollas entre quienes aún se negaban a aceptar las terribles condiciones bajo las que vivían los habitantes de USSR.

Imagen de un gulag soviético

Guerra y paz, León Tolstói

Clásico entre los clásicos, uno de los picos de la literatura universal. Escrita muchos años antes de la instauración, esta novela ya pone sobre la mesa los problemas que azotaban a la Rusia zarista y que poco después habrían de abordarse en el siglo XX. Su carácter revolucionario marcó hondamente a Lenin, quien, a pesar de no compartir ciertas ideas tolstoianas, afirmó que la obra reflejaba como ninguna otra el odio acumulado en Rusia.

La madre, Maksim Gorki

Rusia, país que tiene el tamaño ladrillo como medida novelística de cabecera, parió este cuento largo o novela corta a través del vientre fecundo de Gorki. En ella se expone el compromiso político de aquellos que ocupan el escalón más bajo de la sociedad. Aún no se había instaurado el nuevo orden, pero sus cimientos ya parecían firmes. Por cierto, probablemente estemos ante el final más convulso de todos los aquí presentes.

Fotograma de la película homónima de 1926, un producto exprimido hasta los huesos por el regimen

Réquiem, Anna Ajmátova

Es quizá la mejor escritora de toda la historia literaria rusa. Esta obra tiene un trasfondo trágico: su primer marido fue fusilado; su segundo marido murió asfixiado en un gulag cualquiera; y su hijo luchó por sobrevivir durante décadas confinado en distintas cárceles. De las visitas a esas prisiones por parte de una mujer hundida nació esta obra, cumbre del (escaso) lirismo soviético.

Anna Ajmátova

Las categorías verbales. Roman Jakobson

Por añadir algo de lengua a la lista, incluimos en esta a uno de los más grandes lingüistas de la historia. Sus estudios sobre fonética, fonología, sintaxis o teoría de la información son todavía hoy núcleos de la docencia filológica. Como había ocurrido con Nabokov, Jakobson logró desarrollar su carrera lejos del ambiente represivo de la URSS.

La ruta de los huesos, Jorge Sánchez

Con el propósito de analizar las huellas de la barbarie estalinista, este libro de viajes le coloca palabras al camino que Jorge recorre a lo largo y ancho de la eterna Siberia. El título del libro tiene que ver con la famosa autopista construida por los enemigos de Stalin, bajo cuyo suelo fueron enterrados millones de presos.

Trabajadores en la carretera de Kolimá

El Imperio, Ryszard Kapuscinski

El estilo narrativo de Kapuscinski, entre periodístico y casual, nos llevan a través de los viajes que el mítico reportero realizó a lo largo de sus carrera en el territorio de la URSS. Aquel imperio que aglutinaba todo tipo de ecosistemas, lenguajes y paisajes, nos es narrado como solo Kapuscinski sabe hacerlo. Este libro de relatos transita entre lo anecdótico de la cotidianeidad de la vida en el desierto de Azerbaiyán a las hipnóticas estepas de nieve del extremo oriental ruso. Así, Kapuscinski logra, sin caer en el romanticismo cursi, un relato enamorado de quienes habitaron un imperio que ya no es.

La edición impresa por editorial Anagrama es fácilmente conseguible en México.

El Imperio, de Ryszard Kapuscinski

La corte del Zar rojo, Simon Sebag Montefiore

Quizá uno de los perfiles mejor logrados del rostro por excelencia de la USSR: Iosef Stalin. Esta biografía es excepcional por el acceso que Montefiore tuvo a los documentos desclasificados de la corte stalinista tras la caída de la Unión Soviética en la década de 1990. Gracias a dicha documentación, el autor logra elaborar un perfil redondo de todo aquello que rodeó al Zar Rojo desde su ascenso hasta su muerte, en 1953.

Nos introduce a la apasionante historia de su corte imperial, a una epopeya de miedos y traiciones, a un mundo de privilegio y corrupción, a una vida en la que se mezclaban el amor familiar y la brutalidad asesina: un mundo secreto pero extrañamente cálido, poblado por asesinos, fanáticos, degenerados y aventureros.