Libro describe a Andrés de York como "adicto al sexo"

El príncipe Andrés enfrentará una serie de confesiones de mujeres que, aseguran, sostuvieron relaciones sexuales con el hijo de la reina Isabel II y quienes lo retratan como un "caballero" y un "adicto al sexo". Las revelaciones podrán leerse en un libro que está próximo a salir al mercado, titulado "Sex, Lies And Dirty Money By The World's Powerful Elite", el cual, recoge las versiones de al menos una docena de examantes del duque de York y que fueron presentadas por Jeffrey Epstein.

El autor Ian Halperin asegura que habló con una docena de mujeres y cree que su publicación presionará al príncipe Andrés para que se presente a declarar ante el FBI. De acuerdo con "Page Six", el autor dijo que el duque se considera un chico malo, como su sobrino Harry.

"Una de las examantes de Andrés dijo que tenía una adicción al sexo porque siempre fue el segundo después del príncipe Carlos... Él comparó su relación con su hermano... con William y Harry. William es visto como real, al igual que Charles, mientras que él y Harry eran los chicos malos…Esto lo llevó a su estilo de vida de playboy. No estaba recibiendo atención; le hizo sentir especial tener a estas hermosas mujeres en su cama".

Entre otras fuertes revelaciones contra el príncipe Andrés es que tiene una fascinación por las pelirrojas y que Jeffrey Epstein era quien se las presentaba. El autor no encontró evidencias de que el royal haya tenido relaciones sexuales con menores de edad, pero tampoco tiene dudas.

"Halperin no descubrió evidencia de que Andrés, quien ha negado las acusaciones de que se acostó con la esclava sexual de Epstein, Virginia Roberts, tuvo relaciones sexuales con mujeres menores de edad, pero 'no hay duda de que Epstein le proporcionó niñas a Andrés, y esa fue la razón por la que eran amigos'... Tenía una obsesión con las pelirrojas y Epstein tenía a sus exploradores peinando las calles en busca de las pelirrojas más hermosas antes de conocerse".