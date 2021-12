"Libro al viento", un exitoso programa de fomento a la lectura en Bogotá

Bogotá.- Con 160 títulos publicados de los cuales se han impreso más de 5 millones de ejemplares y 85 digitalizados con 1,2 millones de descargas, el programa "Libro al viento" se constituye en el más exitoso programa de fomento a lectura en Bogotá.



Resultado de una política pública que comenzó a implementarse en 2004 y que durante 17 años han mantenido las diferentes administraciones locales sin importar sus tendencias políticas, "Libro al viento" transforma los canales y lugares habituales de circulación del libro y la literatura.



La gerente de Literatura del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), Adriana Martínez, explicó a Efe que "se trata de salir al encuentro de posibles lectores en espacios no convencionales como parques, transporte público, salas de espera, plazas de mercado, centros penitenciarios, hospitales", entre otros.

Libro al viento

"Libro al viento" se dirige especialmente -aunque no exclusivamente- a personas que no tienen el poder adquisitivo para comprar libros o que no cuentan con la facilidad para acceder a ellos, como es el caso de los presos, internados en hospitales o en barrios vulnerables, violentos y alejados de los centros culturales.



Lo que se busca es hacer de los libros bienes públicos de los ciudadanos y que vuelen de mano en mano, siempre que se pueda, o que lleguen y se instalen en los hogares"

Anotó Martínez al precisar que se hace un voto de confianza en el ciudadano en un entorno habitualmente marcado por la aprensión y el recelo.



Indicó que durante la pandemia del coronavirus "la acogida de los libros digitales fue sorprendente y se duplicó el número de descargas. Este año volvimos a salir a la calle con los libros físicos, que es lo más bonito del programa, que esos ejemplares circulen libremente y se distribuyan por la ciudad y los resultados o maravillosos".



Las colecciones

"Libro al viento" cuenta con cuatro colecciones: Universal, agrupa todos los textos de valor universal que tienen cabida dentro de la tradición literaria sin distinción de fronteras o épocas, y Capital, comprende los que tengan como temática a Bogotá y sus alrededores.



También tiene la colección Inicial, destinada al público infantil y a los primeros lectores y la Colección Lateral, un espacio abierto a géneros no tradicionales como la novela gráfica, la caricatura, los epistolarios y la ilustración, entre otros géneros.



Además de aumentar los índices lectores de los bogotanos, "Libro al viento" abre el círculo de distribución de las obras literarias y fortalece la participación ciudadana, así como el pleno disfrute y aprovechamiento de lo público.



Los ejemplares de "Libro al viento" están a disposición de cualquier organización local, distrital e incluso nacional que los solicite y que esté desarrollando proyectos para impulsar la lectura.