Las cicatrices no se borran pero existen métodos que pueden ayudar a mejorar su apariencia

México, 11 feb (EFE).- Un tercio de las personas que sufren alguna herida quedan con algún tipo de cicatriz, sin embargo, la mayoría de ellos utilizan remedios caseros que no solo no mejoran la condición sino que también retrasa la visita a un especialista, dijeron este martes expertos.

"Es lamentable que el 100 % de los pacientes lleguen a consulta después de haber probado remedios caseros y productos que no les benefician", afirmó a Efe el doctor Julio Enríquez Merino, jefe del servicio de cirugía del Centro Dermatológico "Doctor Ladislao de la Pascua".

El especialista señaló que las creencias de que remedios como el aloe vera, la cebolla, el ajo, el tomate o diversas pomadas de venta libre pueden ayudar a eliminar las cicatrices hace que la población pase entre 5 y 10 años hasta llegar con un experto en la piel.

De acuerdo con la doctora Susana Canalizo, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Dermatología (FMD), las cicatrices son el resultado de la formación de fibras colágenas de la dermis (la capa más profunda de la piel) y aunque la mayoría no comprometen la salud del paciente es importante que sean valoradas por un especialista.

La dermatóloga Rossana Llergo explicó que la mayoría de las cicatrices suelen desvanecerse con el tiempo, pero recordó que existen factores que pueden modificar su apariencia.

"Depende de la edad, la raza, el sexo, la predisposición genética y la profundidad de la herida", aseveró.

Detalló también que existen diferentes tipos de cicatriz: normal, atrófica, hipertrófica y queloide y esta clasificación se determina en función del grosor que presenta.

Aunque algunas de estas cicatrices pueden producirse por accidentes, los especialistas aseguraron que existen algunas conductas riesgosas como la realización de tatuajes y algunos procedimientos cosméticos como el tatuaje de cejas.

"No podemos saber cómo responde la piel de cada paciente, por lo que este tipo de procedimientos puede generar cicatrices, quizá no de manera inmediata pero sí a largo plazo", manifestó la doctora Canalizo.

En tanto, Enríquez Merino aseguró que desafortunadamente las cicatrices no "se borran" pero actualmente existen tratamientos que ayudan a que su apariencia mejore.

Aseguró que esto puede beneficiar especialmente a aquellos que padecen cicatrices en partes muy visibles del cuerpo como la cara y las extremidades, pues les puede aumentar su autoestima de manera significativa.

Entre los procedimientos más innovadores están la exfoliación química, la cual consiste en desprender la capa superior de la piel mediante la aplicación de un producto químico; inyecciones de ácido hialurónico o de derivados de corticoesteroides y la intervención quirúrgica.

Los especialistas resaltaron la importancia del cuidado de una herida para evitar que la cicatrización se complique. Entre los cuidados que se deben tener está lavar la herida, no cubrirla si no es necesario, mantener una alimentación saludable y no fumar ni tomar alcohol.

Y reiteraron que es fundamental evitar de tratar de curar la herida con remedios caseros y automedicarse.