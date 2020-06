Lanzan gratis el libro de cocina de Christian Dior

CIUDAD DE MÉXICO

El nombre Christian Dior evoca moda, glamour, elegancia, New Look, feminidad, pero algo que no trae a la mente es la alta cocina. Sin embargo, el modisto francés, como ocurre con muchos creativos, no solo aplicaba su savoir faire y buen gusto a la moda, sino también a la buena gastronomía.

En 1972, 15 años después de la muerte del creador del New Look, la silueta femenina de cintura breve y amplias faldas que hiciera furor en los 50, después de la austeridad de la II Guerra Mundial en los 40, la Casa Dior publicó un libro de edición limitada, en honor al amor del diseñador por la cocina.

Titulado La Cuisine Cousu-Main (algo así como La Cocina a la Medida), y escrito originalmente en francés, es una colección de las recetas favoritas de Monsieur Dior, compiladas por el celebrity chef Raymond Thuilier, e ilustradas por René Gruau, uno de los ilustradores de moda más influyentes e importantes en el mundo, quien trabajó con los más grandes diseñadores y revistas de moda en la segunda mitad del S. XX.

Se publicaron menos de 4 mil copias de este libro, por lo que se convirtió en un raro objeto de deseo, hasta que Asprey lo relanzó en 2013. Hoy en día, de acuerdo con Vogue, una primera edición puede llegar a los ¡20 mil pesos!

Thuilier, el autor, quien murió en 1993 a la edad de 96 años, fue uno de los chefs franceses más reconocidos en la misma época en la que Dior vivió el clímax de su carrera, la década de los 40 y 50 del siglo XX, por lo cual no resulta extraño que fueran amigos cercanos, pues el modisto era un amante tal de la cocina, que, entre otras cosas, diariamente se sentaba a discutir el menú del día con su chef personal, Georges Huilier.

De acuerdo con la revista, este último pudo haber tenido algo que ver con la selección final de las recetas del libro original.

Al respecto de la pasión de Dior por la cocina, Thuilier escribe en el prefacio de la publicación: "Era un hombre que entendía el significado y el culto de la belleza, siempre en busca de la perfección, era un hombre con corazón y espíritu, y un verdadero gourmet, para quien el arte de la mesa y la gastronomía, unía a Dios y a los hombres".

Añade que a Dior le gustaba comparar a la moda y a la cocina, y que frecuentemente decía: "Los ingredientes que usamos cuando cocinamos son tan nobles como los materiales de la alta costura. Lo que me gusta de mi profesión es que uno tiene que unir la mente y las manos, y me siento igual cuando cocino. Si cocinar es obra de la inteligencia, las manos deben actuar como sus fieles ejecutantes. La realización de una obra no puede ser perfecta más que cuando la imaginación creadora se asocia fielmente al trabajo de las manos".

Thuilier concluye este amable retrato de Dior diciendo que frecuentemente evocaba su figura como la de "un hombre que amaba su oficio, como a un grande entre los grandes".

Hace unos días, la casa de moda, que sigue figurando entre las más importantes del mundo, lanzó una versión digital (reducida) del libro. La idea es que, ahora que estamos encerrados en casa y que muchos estamos empezando a experimentar con la cocina o tratando de elevar nuestro nivel como chefs, podamos replicar algunas de las recetas de la cocina clásica francesa que formaban parte de las favoritas del modisto.

Esta versión tiene dos grandes ventajas si la comparamos con la original, en primer lugar contiene traducciones al inglés y, segunda y más importante, ¡es gratis!

Se divide en siete capítulos, cada uno bella e ingeniosamente ilustrado por Gruau con imágenes que combinan de la forma más glamourosa posible moda y cocina. Estos corresponden a Les Potages (sopas); Les Oeufs, et Entrées (huevos y entradas); Le Poisson (pescado); La Volaille (ave); Legumes D'Accompagnement (guarniciones de verduras); Les Salades (ensaladas) y Les Desserts (postres).

Algunas de las 25 recetas que incluye esta publicación son un Escabeche de salmonete, Puré de champiñones, Hojas tiernas de diente de león y clásicos como el Risotto, el Soufflé de queso o el Bizcocho Pompadour.

Aquí, te compartimos tres de sus recetas más sencillas para que las cocines en una ocasión especial, aunque sigas #quedándoteencasa:

Ensalada de lechuga

Ingredientes:

Lechuga

Vinagreta

Perejil

Perifollo (opcional)

Cebollín

Hongos en rebanadas muy delgadas

Preparación:

Lavar delicadamente la lechuga, sin remojar. Escurrir y quitar las partes duras. Sazonar con la vinagreta y añadir las hierbas cortadas con tijeras. Servir con los hongos rebanados. Se puede sustituir la vinagreta por un aderezo cremoso. Si no consigues el perifollo, simplemente omítelo.

Risotto

(para 4 o 5 personas)

Ingredientes:

250 grs. de arroz

125 grs. de mantequilla

1 cebolla grande

100 grs. de queso parmesano rallado

Preparación:

Poner a hervir agua con sal en una cacerola llena a 3/4 de su capacidad, calcula 10 grs. de sal por litro de agua. Vierte el arroz en el agua, cuece y escurre. Pica finamente la cebolla y saltéala en parte de la mantequilla. Revuelve el arroz cocido con la mantequilla restante, la cebolla salteada y el parmesano. Sazona y sirve al momento.

Crêpes

(Para 40 crepas de 22 cms. de diámetro)

Ingredientes:

750 ml. de leche

500 grs. de harina

5 grs. de sal

8 huevos

250 grs. de mantequilla

150 grs. de azúcar glass

Preparación:

En un bol grande combina la harina y los huevos. Revuelve el azúcar con la leche hasta que el azúcar se disuelva y añade a la mezcla de harina y huevos. Añade la sal y revuelve bien hasta que no haya grumos. Derrite la mantequilla y añádela a la masa, revuelve bien hasta que se incorpore totalmente. Vierte un poco de masa en una sartén amplia hasta que se extienda y se forme un círculo con muy poco grosor, cuece por un lado, voltea y cuece por el otro, hasta que estén ligeramente doraditas pero flexibles.