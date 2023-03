Lady Rhondda: La sufragista desconocida cuyos esfuerzos llevaron a una mayor igualdad para las mujeres

El diseño de una estatua de una de las principales sufragistas se ha presentado en Newport, al sur de Gales. Margaret Haig Thomas o Lady Rhondda fue una defensora de los derechos de la mujer durante toda su vida y fue la primera mujer en tener un título nobiliario hereditario, aunque se le prohibió ocupar su asiento en la Cámara de los Lores. También fue una mujer de negocios exitosa en un momento en que las mujeres casadas a menudo estaban excluidas de un empleo remunerado.

La estatua de la artista Jane Robbins es parte de una campaña más amplia dedicada a marcar la contribución de las mujeres a la historia de Gales. Se espera que la escultura sea fundida en bronce y erigida en Newport en 2024.

La relación entre las estatuas y nuestra comprensión de la historia es compleja. En 2020, el derrocamiento de la estatua del traficante de esclavos Edward Colston generó preguntas importantes sobre para qué sirven las estatuas y cómo contribuyen a la comprensión del pasado por parte del público.

Muchas estatuas, como la de Colston, se crearon en el siglo XIX como símbolos honoríficos de poder. Esas representaciones de autoridad ahora están siendo cuestionadas con razón. Por el contrario, la creación de estatuas de mujeres tiene el potencial de reconocer su impacto a menudo oculto pero importante.

En todo el Reino Unido, hay muy pocas estatuas dedicadas a mujeres nombradas que no sean de naturaleza real o mitológica. De más de 800 estatuas, solo 128 son de mujeres que no pertenecen a la realeza. Hasta finales de 2021, no había ni una sola estatua de este tipo en Gales.

Por eso es importante la campaña en curso para crear una estatua de Lady Rhondda. Fue una mujer que formó parte de los directorios de 33 empresas y se convirtió en la primera mujer presidenta del Instituto de Directores en 1926. Era una excepción.

Pero mirar solo el éxito profesional de Lady Rhondda corre el riesgo de alinearla con esas formas tradicionales de biografía, memoriales y estatuas que típicamente celebran a los "grandes" hombres como individuos excepcionales.

Muy pocas mujeres pueden encajar en este molde. Y esta visión limitada del éxito puede ser una de las razones por las que sabemos tan poco sobre la influencia de las mujeres a lo largo de la historia. Afortunadamente, el trabajo de los historiadores ha destapado la historia de vida de Lady Rhondda más allá de sus logros profesionales.

Lady Rhondda era miembro activo del ala militante de las sufragistas, la Unión Social y Política de Mujeres, bajo Emmeline Pankhurst y fue arrestada por prender fuego a un buzón de correos. Viajó por Gales movilizando mujeres (y algunos hombres) para la causa.

Uno de sus logros vitales fue su impulso por una mayor reforma inmediatamente después de los cambios históricos en los derechos de las mujeres a principios del siglo XX. De hecho, hizo añicos la idea equivocada de que el voto de las mujeres significaba que se había alcanzado la igualdad.

Cuando la Ley de descalificación (remoción) sexual de 1919 permitió a las mujeres convertirse en profesionales, como abogadas, magistradas y funcionarias públicas, por primera vez, parecía que Lady Rhondda también podría asumir su título de nobleza hereditaria y sentarse en la Cámara de los Lores. Pero su entrada fue bloqueada por el Lord Canciller, Lord Birkenhead.

Aunque perdió su caso desafiando esto y nunca pudo sentarse en la Cámara de los Lores, pasó las siguientes décadas haciendo campaña por la reforma hasta su muerte en 1958. Sus esfuerzos influyeron en la aprobación de la Ley de nobleza de 1963, que permitió a las compañeras hereditarias tomar sus asientos por primera vez.

Lady Rhondda movilizó a las mujeres para impulsar el cambio también en otros frentes. En febrero de 1921, estableció Six Point Group. Este era un grupo de presión integrado por mujeres que podían votar en ese momento para trabajar por la igualdad de derechos a través de la reforma legal. Como sugiere su nombre, se enfocaron en seis temas a la vez. Una vez que habían logrado todo lo que podían en un área, otro problema ocupaba su lugar.

Las actividades del Six Point Group se publicitaron en Time and Tide, una publicación periódica feminista innovadora que Lady Rhondda fundó, fue propietaria y editó. Incluía obras de grandes literatos como Virginia Woolf y George Bernard Shaw.

Si bien el Six Point Group sigue siendo una parte relativamente desconocida del movimiento de mujeres, afirmó una influencia importante. Se sensibilizó sobre temas relacionados con la igualdad salarial, la reforma de la ley sobre agresión infantil y los derechos de las amas de casa. También estuvo detrás del establecimiento de la Asociación de Mujeres Casadas, que, según he argumentado, tuvo una profunda influencia en los derechos de propiedad de las mujeres casadas a lo largo del siglo XX.

Estatua

La campaña para una estatua de Lady Rhondda fue iniciada por Monumental Welsh Women, una organización que busca corregir la ausencia casi total de estatuas que representen los logros de las mujeres a lo largo de la historia. Los esfuerzos para financiar la estatua continúan.

A diferencia de las estatuas tradicionales, la de Lady Rhondda tendrá poco más de 2 metros (7 pies) de altura, por lo que el público podrá observar sus características de cerca. El aro de la estatua estará hecho de moldes hechos a mano por las mujeres involucradas en el proyecto, simbolizando la unidad.

Si se erige, la estatua creará nuevas oportunidades para el diálogo no solo sobre por qué se debe conmemorar a las mujeres, sino también sobre cómo.

Artículo original publicado en The Conversation escrito por Sharon Thompson, Lectora en Derecho en la Universidad de Cardiff.