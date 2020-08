Lady Di y su icónico ‘vestido de la venganza’ que aún permanece vigente

Solo la princesa Diana podía lograr que un little black dress fuera algo más que eso y se convirtiera en una prenda histórica, no solo de su vida, sino para la moda en general.

La royal favorita de todo el mundo llevó muchos vestidos que todavía son recordados dentro de su estilo de vida, pero hubo uno en particular que definitivamente fue y sigue siendo un hito dentro de sus estilismos y nos referimos al popularmente conocido como ‘revenge dress’ o ‘vestido de la venganza’.

Son pocos quienes no conocen aquellas imágenes tomadas en 1994 de Diana descendiendo de su auto, enfundada en un espectacular vestido drapeado con escote bardot, combinado con medias negras transparentes y stilettos.

Internet

La historia de esta prenda resulta tan fascinante como todos los hechos de la vida de la princesa Diana.

El vestido de la venganza de la princesa Diana fue un diseño firmado por la modista griega Christina Stambolian. La princesa lo había comprado tres años antes de llevarlo a aquella fiesta organizada por la revista Vanity Fair y no había querido usarlo, pues lo consideraba demasiado atrevido, pero lo que ella no sabía era que su vida daría un giro de 360 grados y que esa prenda se convertiría en un antes y un después dentro de su guardarropa después de que su relación con el príncipe Carlos comenzara a deteriorarse.

Era un little black dress pero, al mismo tiempo, no era un traje cualquiera. Este vestido no necesitó de un escote profundo para destacar la sensualidad de la princesa, más bien se valió de un escote bardot para lograrlo.

No era ni muy corto, ni muy largo, se trataba de un diseño asimétrico confeccionado a partir de crepé de seda y detalles drapeados a lo largo de la falda.

Su poderoso significado

La princesa Diana conjugó el vestido con unas medias negras y transparentes, uno stilettos a juego y, para cerrar con broche de oro, una gargantilla con siete hileras de perlas y un enorme zafiro en el centro como muestra de que, aquella noche, la intención de Lady Di no era precisamente ser discreta.

Internet

Uno de los poderes más fascinantes de la moda es el de comunicar lo que ocurre en un contexto en particular y lo que le pasaba en aquel entonces a la princesa Diana, definitivamente era digno de contarse a través de un vestido. Era un 20 de noviembre de 1994 y habían pasado dos años desde su separación no oficial con el príncipe Carlos.

Así como ese vestido negro no era cualquier vestido, tampoco era un día cualquiera para la princesa Diana. Su todavía esposo había brindado una entrevista a una televisora británica en la que había admitido su infidelidad con Camila Parker Bowles.

Es por ello que este atuendo resulta tan interesante dentro de la vida de la princesa Diana y su relación con el príncipe Carlos. ¿Cuál es la venganza perfecta para la infidelidad de tu esposo? Lucir, de acuerdo al mayordomo de la royal, ‘como un millón de dólares’.

El ‘vestido de la venganza’ fue nombrado así por la casa de subastas Kerry Taylor Auctions.

‘La princesa Di usaba la moda como un arma extremadamente eficiente’ se comentó en el documental acerca de su vida, The Story of Diana. Y sí, el vestido, de acuerdo a sus allegados, se convirtió en una forma de comunicar que no permanecería inmune ante las acciones del príncipe Carlos y, de hecho, en dicho relato sobre su vida, afirman que logró su cometido, convirtiéndose en la sensación y desplazando la noticia sobre las declaraciones del hijo de la reina Isabel.

En otro documental llamado Secrets of the Royal Dressmakers, emitido el año pasado en una cadena de televisión británica, el mayordomo de Lady Di aseguró que ella no tenía intenciones de acudir a ese evento, pero el resto de los entrevistados también brindan testimonios acerca de cómo utilizó a su favor su increíble poder mediático para levantar su imagen y continuar fraguando el significado de la palabra ‘viral’ mucho antes de que se inventara. Ahí otra lección de estilo de la princesa Diana.