La viruela del mono puede causar daño neurológico, incluida la inflamación del cerebro: Nuevo estudio

LONDRES.-El efecto de la viruela del mono en la piel (las erupciones que desfiguran) y los síntomas similares a los de la gripe se han descrito bien, pero pocos han investigado los problemas neurológicos y psiquiátricos que podría causar el virus.

"Hay informes históricos de complicaciones neurológicas en personas infectadas con el virus de la viruela relacionado y en personas vacunadas contra la viruela, que contiene el virus vaccinia relacionado. Así que mis colegas y yo queríamos saber si la viruela símica causa problemas similares", dijo James Brunton Badenoch, doctor de la Fundación Académica, en la Universidad Queen Mary de Londres.

"Examinamos toda la evidencia anterior a la actual pandemia de viruela del simio de problemas neurológicos o psiquiátricos en personas con una infección de viruela del simio. Los resultados se publican en la revista eClinicalMedicine", señala.

Una pequeña pero notable proporción de personas (2% a 3%) con viruela del simio se puso muy mal y desarrolló problemas neurológicos graves, como convulsiones y encefalitis (inflamación del cerebro que puede causar discapacidad a largo plazo).

"También encontramos que la confusión ocurrió en un número similar de personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas cifras se basan en algunos estudios con pocos participantes", detallan.

"Además de los problemas cerebrales graves y raros, encontramos evidencia de un grupo más amplio de personas con viruela del simio que tenían síntomas neurológicos más comunes, como dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga. Al observar los estudios, no estaba claro cuán graves eran estos síntomas y cuánto duraban. Tampoco estaba claro cuántas personas con viruela del simio tenían problemas psiquiátricos, como ansiedad y depresión, ya que pocos estudios lo investigaron. De los que lo hicieron, se informó con frecuencia de un estado de ánimo bajo".

"No sabemos qué factores están impulsando estos problemas neuropsiquiátricos en personas con viruela del simio. Quisiéramos saber si la cepa del virus de la viruela del simio y la gravedad de la infección afectan estos problemas. Sin embargo, no pudimos analizar esto correctamente porque no se informó de manera consistente en los estudios", comentó el experto.

"Aunque descubrimos que las personas con infección por viruela del simio pueden tener síntomas neuropsiquiátricos, los estudios en nuestro artículo no pueden decir con certeza que sea el virus el que cause estos problemas. Las investigaciones futuras que exploren esto deberán hacer un seguimiento de las personas sin afecciones neuropsiquiátricas antes de infectarse con la viruela del simio".

"Si es el virus el que está causando estos problemas, los procesos biológicos subyacentes no están claros y podrían implicar que el virus ingrese directamente al sistema nervioso, una reacción del sistema inmunitario o algo completamente diferente. También es posible que el estigma que experimentan las personas por la infección de la viruela del simio y el efecto de las erupciones cutáneas que desfiguran puedan contribuir a la angustia psicológica, como el mal humor".

"Nuestra investigación se centró en la evidencia anterior a la actual pandemia de viruela del simio. La mayoría de los datos procedían de África occidental y de personas hospitalizadas con una infección, mientras que la pandemia actual ha afectado predominantemente a América del Norte y Europa occidental. No está claro hasta qué punto los síntomas de brotes anteriores reflejarán lo que estamos viendo ahora".

Respaldado por otros estudios recientes

"Ha surgido una investigación importante desde que terminamos nuestro artículo. Un estudio en el New England Journal of Medicine incluyó a más de 500 personas con viruela del simio de 16 países en el brote actual. Aunque no se informaron casos de encefalitis o convulsiones, se encontró dolor de cabeza y fatiga en más de una cuarta parte de las personas infectadas con viruela símica y bajo estado de ánimo en hasta una de cada diez personas".

Sin embargo, recientemente se han notificado dos casos de encefalitis confirmada por viruela del simio en España. Se necesita más vigilancia para determinar el verdadero alcance de problemas más graves como la encefalitis y las convulsiones.

El brote de viruela del simio sigue siendo una preocupación mundial y se necesitan medidas de salud pública en curso, incluida la mejora del acceso a la vacunación.

FOTO DE ARCHIVO. Gente hace fila para recibir la vacuna contra la viruela del mono en el centro de Londres, Reino Unido. 30 de julio de 2022. REUTERS/Henry Nicholls

"Aunque la viruela del simio causa principalmente síntomas similares a los de la gripe y problemas de la piel, nuestro último estudio, y estudios posteriores, muestran que los síntomas neuropsiquiátricos no son infrecuentes. No esperamos una marea de problemas cerebrales graves, pero pueden ocurrir complicaciones como encefalitis y convulsiones en una pequeña proporción de personas. Necesitamos más investigación para averiguar si estos síntomas persisten con el tiempo y si son causados por la viruela del simio", finaliza.

Artículo original publicado en The Conversation