La vacuna de Moderna podría salir al mercado por unos 50 dólares

La vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la farmacéutica Moderna, una de las que se encuentra en la fase de 3 de ensayos, podría costarle a los Gobiernos en torno a 50 dólares por dosis, según informa Financial Times.

Este precio (la publicación habla de entre 50 y 60 dólares, es decir, entre mil 100 y mil 320 pesos mexicanos) sería algo superior al de otras vacunas que están en la carrera por tratar el coronavirus, como las de Pfizer o BioNTech, y se aplicaría para los Gobiernos de países de grandes ingresos, el nicho en el que la farmacéutica pretende moverse.

Moderna anunció la pasada semana resultados "prometedores" en la fase 1 del desarrollo de la vacuna e informó de que ésta podría llegar antes de final de año, probablemente en noviembre. Esta misma semana el Gobierno de EEUU ha doblado la financiación para su producción, hasta superar los 800 millones de euros.

Son tres las farmacéuticas que están desarrollando la vacuna contra COVID-19

La vacuna ha generado una "robusta respuesta inmunológica" en primates, una nueva buena señal sobre su posible eficacia

La del precio no ha sido la única noticia relativa a la vacuna de Moderna de las últimas horas. Un estudio publicado en New England Journal of Medicine asegura que la vacuna de Moderna ha generado una "robusta respuesta inmunológica" en su tratamiento en primates.

El estudio realizado en tres grupos de ocho macacos rhesus cada uno con inyecciones de la vacuna contra la covid-19 mRNA-1273 muestra "altos niveles de anticuerpos neutralizadores" en el virus SARS-CoV-2, incluso en el grupo que recibió solo 10 microgramos, una dosis baja comparada con la de 100 microgramos que reciben los voluntarios humanos.

