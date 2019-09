La silueta, esencia de la moda en la exposición "El cuerpo inventado"

MADRID.- Desde hace más de cien años, el vestuario femenino resalta el cuerpo de la mujer con siluetas que tienen la cintura como eje que se marca o se oculta. La silueta es, en definitiva, la que marca la moda, la esencia de un vestido, a pesar de que ahora estemos inmersos "en la tiranía de lo visible".



Una visión que se percibe y sostiene la exposición "El cuerpo inventado", un recorrido por el último siglo de la moda femenina, que se inaugura mañana en la sala Azca de Madrid, donde permanecerá hasta el próximo 15 de diciembre, organizada por Collectors Colective.



Marta Blanco y José Luis Díez Garde son los comisarios de esta exposición que se concentra en la silueta femenina. "La responsable de crear moda en el tiempo. La silueta es la base de un vestido", dice Díez Garde, más allá de tejidos y colores.



Los comisarios sostienen que tres siluetas han marcado el mundo del diseño. Una de ellas la tubular que se inicia en los años 20 y 30 del siglo XX y se recupera en los 60 y 70.



La silueta triangular, denominada New Look y creada por Christian Dior, también está presente con diferentes diseños en la exposición, así como la línea saco o globular ideada por Cristóbal Balenciaga, "con la que desaparece el cuerpo femenino", tal y como estaba definido en aquel momento, y la belleza de la mujer se descubre en la espalda y el cuello.



A partir de entonces, la sensualidad femenina se traslada a "los hombros y al mismo tiempo se esconde la cintura", comenta Blanco, quien indica que la elegancia se vuelve más sutil y alejada de convencionalismo.



"El cuerpo es sinónimo de éxito y la silueta del maestro de Getaria, habla de una mujer segura de sí misma, no necesita exhibirse", añade.



¿Y ahora dónde estamos? "Hoy se sustituye la tela por la piel. Estamos en la tiranía de lo visible", explica Marta Blanco, quien asegura que de ahí viene la "exigencia" de la eterna juventud, "de tener que estar perfectas en todo momento".



Tanto Blanco como García Garde coinciden en que el éxito de la música latina y las "influencers" son las que marcan los ritmos de la moda en la actualidad.



"La androginia es complicada y en tiempos de economía convulsa y de moralidad agitada se tiende a regresar a lo conocido a remarcar las nalgas y a la mujer más curvilínea", señalan.



En este recorrido por la historia de la moda y las siluetas, la mujer "conquistó" el traje, primero con falda y después con pantalón, un espacio en el que están presente los diseños de Giorgio Armani, además de una creación de David Delfín para la reina de España que realizo poco después de anunciarse su compromiso con Felipe VI, y que ella cedió al Museo del Traje.



La exposición muestra más de 80 vestidos de firmas como Chanel, Elsa Schiaparelli, Alaïa, Christian Lacroix o diseñadores españoles de la talla de Cristobal Balenciaga, Josep Font, Ágatha Ruiz de la Prada o Lorenzo Caprile, representado con un diseño que lució la actriz Silvia Abascal en la gala de los premios de cine españoles Goya de 2011.



Son muchos los diseños expuestos vestidos por mujeres icónicas como Marilyn Monroe, Sofía Loren, Claudia Schiffer o el minivestido de cuero floral de Leandro Cano que lució Lady Gaga, y en todos ellos se exhibe un alarde de creatividad y buena costura.