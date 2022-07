La reinfección será parte de la pandemia durante los próximos meses. Cada enfermedad repetida aumenta el riesgo de Covid prolongado: Estudio

NUEVA ZELANDA.-La última variante BA.5 de Omicron se está volviendo rápidamente dominante en todo el mundo, incluso en Nueva Zelanda y Australia. A medida que continúa aumentando, la reinfección será cada vez más común y esto, a su vez, significa que más personas desarrollarán Covid prolongado.

Los dos aspectos más preocupantes de la larga duración de la Covid son su alta prevalencia (hasta el 30 % de los infectados) y un vínculo entre la reinfección y un mayor riesgo de resultados nocivos.

Ante las actitudes oficiales que son cada vez más laissez-faire (permitir hacer) frente a la continuación de la pandemia, muchas personas ya no toman ni siquiera aquellas precauciones sobre las que tenemos control individual: uso de mascarillas, distanciamiento físico y elección cuidadosa de asistir a eventos concurridos. Las consecuencias son un aumento tanto en el número de casos diarios como en la carga al acecho del Covid prolongado.

La primera variante de Omicron, BA.1, surgió a fines de 2021, sustancialmente diferente, clínica y genéticamente, de las variantes anteriores. Desplazó a la variante Delta y, a principios de 2022, fue reemplazada por BA.2.

El grado en que BA.2 evolucionó lejos de BA.1 es mucho mayor que la distancia genética entre la versión original del SARS-CoV-2 y la variante Delta. BA.5, una subvariante de BA.2, ahora está superando rápidamente a otras variantes.

Las variantes de Omicron, y BA.5 específicamente, muestran varias características preocupantes. Pueden evadir la inmunidad adquirida a través de infecciones anteriores e infecciones súbitas en personas vacunadas. BA.5 es más capaz de infectar células, actuando más como Delta que las variantes anteriores de Omicron.

Lo que sabemos sobre el Covid prolongado

El SARS-CoV-2 no es único en su capacidad de causar síntomas post-agudos y daño a órganos. La discapacidad crónica inexplicable ocurrió en una minoría de pacientes después de las infecciones por ébola, dengue, polio, el SARS original y el virus del Nilo Occidental.

Lo que es diferente es el gran tamaño de esta pandemia y la cantidad de personas afectadas por un Covid prolongado. Una de las cuestiones absolutamente críticas sobre el COVID prolongado es que no debemos subestimarlo. Ahora está claro a partir de múltiples estudios grandes que:

Es un conjunto de síndromes.

Afecta a múltiples órganos y sistemas.

Se resuelve en algunos pero permanece persistente en otros.

Puede ser notablemente debilitante.

Su riesgo se reduce con la vacunación.

Pu patología es poco conocida.

Apenas estamos comenzando a encontrar formas de predecir el riesgo y monitorear su curso y la gestión es, en el mejor de los casos, ad hoc.

Quizás lo más importante es que la reinfección ahora puede convertirse en una característica de la pandemia durante al menos los próximos 12 a 36 meses, lo que aumenta el riesgo de una Covid prolongada con cada infección repetida.

Algunos estudios grandes en Dinamarca, Inglaterra y los EU muestran que entre el 20 y el 30 % de las personas que dieron positivo en la prueba de Covid-19 experimentaron al menos un síntoma posagudo, hasta 12 meses después de la infección. Los síntomas incluían pérdida del olfato y el gusto, fatiga, dificultad para respirar, reducción de la fuerza de las extremidades, dificultades de concentración, trastornos de la memoria, trastornos del sueño y agotamiento mental o físico.

En Inglaterra, la prevalencia de síntomas persistentes fue mayor en mujeres y personas mayores. La obesidad, fumar o vapear, la hospitalización también se asociaron con una mayor probabilidad de síntomas persistentes. Aquellos que fueron hospitalizados con Covid en el Reino Unido mostraron resultados aún más graves.

En los EU, los sobrevivientes más jóvenes tenían un mayor riesgo que las personas mayores de 65 años de padecer trastornos del ritmo cardíaco y dolor musculoesquelético. Esto es consistente con otras observaciones de que la COVID prolongada no es un trastorno solo de la vejez.

Sin embargo, los sobrevivientes mayores tenían un riesgo significativamente mayor desde el punto de vista estadístico de desarrollar ciertas afecciones, como insuficiencia renal, trastornos de la coagulación, enfermedad cerebrovascular (derrame cerebral), diabetes tipo 2, trastornos musculares y una variedad de afecciones neurológicas y psiquiátricas.

Un estudio de EU que involucró a más de cinco millones de personas muestra que el riesgo de Covid prolongado aumenta con la cantidad de reinfecciones. Pero la vacunación reduce constantemente el riesgo de Covid prolongado, así como de enfermedad grave, hospitalización, UCI y muerte.

La lección centenaria que aún tenemos que aplicar

Hay lecciones de la pandemia de influenza de 1918-19 que debemos incorporar a nuestro repertorio, no por uno o dos meses, sino a largo plazo.

Japón adoptó el uso de mascarillas como un elemento clave de salud pública en una breve lista de medidas disponibles. Como señala la escritora científica Laura Spinney en su excelente cobertura de 2017 sobre la historia de la pandemia de gripe, "probablemente marcó el comienzo de la práctica de usar máscaras para proteger a los demás de los propios gérmenes".

En Japón, el uso de mascarillas era obligatorio para algunos, como la policía. En algunas ciudades, no se permitía a las personas viajar en transporte público o ingresar a un teatro sin máscara. Japón tuvo la tasa de mortalidad más baja de todos los países asiáticos en la pandemia de gripe y busca estar cerca de la mortalidad acumulada más baja en la OCDE por la pandemia de Covid-19.

Durante la pandemia de 1918-19, EU, a diferencia de Europa, dedicó un esfuerzo considerable a las intervenciones de salud pública, que redujeron la mortalidad total. San Francisco, St Louis, Milwaukee y Kansas City tuvieron las intervenciones más efectivas, reduciendo las tasas de transmisión en un 30-50%.

En Black November and Black Flu del historiador Geoffrey Rice (en conjunto, la cobertura más completa de la pandemia de 1918-19 en Aotearoa), hay algunas fotografías de personas con máscaras y una referencia a las "máscaras de gasa" para los comerciantes. Sin embargo, hay poca evidencia que sugiera que el uso de máscaras estaba generalizado o alentado en Nueva Zelanda.

El influyente periódico italiano Corriere della Sera informó el número de muertos diarios durante la pandemia de gripe de 1918-19 hasta que las autoridades civiles afirmaron que estaba provocando ansiedad y obligaron a detenerla. Como señala Spinney, la gente podía ver el éxodo de cadáveres de sus barrios y el silencio provocaba aún más ansiedad.

La pandemia y el silencio conspiraron para confundir a la gente sobre la eficacia de las medidas de salud pública y el cumplimiento disminuyó aún más. La gente regresó a la iglesia y a las reuniones de carrera, y dejó máscaras en casa. La infraestructura de salud pública colapsó.

Las vacunas (no disponibles hace un siglo) son casi todo lo que se interpone entre nosotros y un colapso similar. Nos mantendríamos más fuertes y saludables, y reduciríamos la carga del Covid prolongado, si aumentáramos la cobertura de vacunación y adoptáramos universalmente el uso regular de mascarillas y el distanciamiento físico al estilo japonés.

