La oscura historia detrás de Jack Ryan, creador de la muñeca Barbie

ESTADOS UNIDOS.- Mientras Warner Brothers se prepara para lanzar la muy publicitada película "Barbie", dirigida por Greta Gerwig protagonizada por Margot Robbie, que será estrenada este verano, la saga de la vida real del creador de la icónica muñeca es más una historia de terror que un cuento de hadas de Hollywood.

El creador de una gran cantidad de juguetes populares además de Barbie, incluidos Hot Wheels y Chatty Cathy, el vicepresidente de Mattel, Jack Ryan, una vez amenazó la vida de una de sus propias hijas durante un enfrentamiento paranoico, enloquecido por las armas y alimentado por la cocaína con la unidad SWAT de LAPD.

Esta y otras revelaciones impactantes sobre el brillante, pero con serios problemas, Ryan, provienen de su hija mayor, Ann Ryan, quien tiene un podcast, "Dream House", sobre su vida creciendo a la sombra de Barbie y su padre.

Mi padre bebía y consumía drogas, cocaína, y estaba paranoico”, dijo Ann, de 68 años, en una reveladora entrevista exclusiva al NY Post sobre el aterrador enfrentamiento policial. “Pensó que la gente lo perseguía, que lo escuchaban electrónicamente. Creía que la gente lo estaba escuchando a escondidas y, en un momento particularmente delirante, afirmó que estaban 'moviendo las paredes'. No estaba bien”.

Margot Robbie protagoniza la próxima película “Barbie”. (Mattel)

Un extraño castillo falso

En la primavera de 1977, Jack dejó como diseñador jefe a Mattel, en ese entonces la compañía de juguetes más grande del mundo.

Estaba en una feroz batalla legal, habiendo demandado para recuperar millones de dólares en regalías de juguetes que Mattel había dejado de pagarle (Mattel Films es uno de los productores de la próxima película “Barbie”, de 100 millones de dólares).

Según Ann, su hermana Diana, entonces de 20 años, se estaba tomando un tiempo de la universidad para quedarse con su padre en su extraño castillo falso, con puente levadizo y foso, en la exclusiva sección de Bel Air de Los Ángeles, dijo al NY Post.

Mi hermana tuvo la idea de que se convertiría en una especie de salvadora para papá y lo ayudaría a cambiar su vida”, dijo Ann. “Tuvieron un enfrentamiento y sospecho que él pensó que ella era el enemigo. Para entonces, el castillo se parecía al Dresde posterior a la Segunda Guerra Mundial”.

Siendo un playboy y swinger que se casó con cinco mujeres, incluida la actriz Zsa Zsa Gabor, Jack diseñó y construyó el castillo donde organizaba infames orgías sexuales, incluso mientras vivía allí con sus dos hijas y su madre, la primera esposa de Jack, Barbie.

Jack Ryan (con su esposa Barbie y sus hijas Ann [al frente] y Diana) una vez retuvo a Diana como rehén a punta de pistola mientras Ann y los oficiales de policía de Los Ángeles intentaban calmar la situación. (Foto: Cortesía de Ann Ryan al NYP)

Una noche de pesadilla

Ann tenía 22 años cuando recibió una llamada de uno de los colegas de su padre que trabajaba en el castillo.

“Él no dio más detalles. Simplemente dijo que algo horrible estaba pasando con mi padre y que tenía que ir al castillo de inmediato”, dijo.

El incidente se inició cuando Diana entró en una pequeña cocina adyacente a la habitación del tercer piso de su padre y descubrió que uno de los quemadores se había encendido y estaba calentando una sartén con cartuchos de escopeta.

Pensando que su padre estaba planeando “volar el castillo”, Diana llamó a la policía.

Cuando llegué allí, había toneladas de autos de policía afuera de la puerta y vehículos del equipo SWAT. Estaba aturdida. No sabía lo que estaba pasando”, recordó Ann. “Su colega salió corriendo y dijo: 'Tienes que entrar. Tu padre tiene a Diana como rehén'. La policía pensó que tal vez podría convencer a mi padre de que entrara en razón. No sabían qué más hacer”.

En cambio, sólo fue arrastrada a la locura.

Tenía a su propia hija de rehén con un arma directo a su cabeza

“Me arrastró a la casa, a la sala de desayunos, y los policías me hicieron meter debajo de la mesa. Esa habitación daba al pasillo donde mi padre y Diana estaban en lo alto de las escaleras”, dijo Ann al NYP. “Papá apuntaba con un arma a la cabeza de Diana, y había policías apuntándolo con sus armas".

“Diana estaba temblando y llorando. No podía creer lo que estaba viendo. Lo había visto actuar antes, pero nada tan extremo y peligroso. Me sentí impotente. Cuando el tipo SWAT me animó a decirle algo a mi padre, apenas podía formar las palabras, como en un sueño cuando quieres gritar, pero no puedes emitir ningún sonido. Fue una experiencia fuera del cuerpo”.

Eventualmente encontró sus palabras y le suplicó a su padre que se retirara, mencionó al NY Post.

“Dije, 'Papá, papá, está bien. Todo va a estar bien. Deja ir a Diana… No recuerdo nada específico después de eso, excepto que en algún momento bajó la pistola y salieron policías de todas partes y lo agarraron y agarraron a mi hermana. Creo que me desmayé emocionalmente”.

Le dieron tratamiento psiquiátrico

Jack fue detenido y pronto admitido en el Centro Médico Olive View-UCLA para evaluación y tratamiento psiquiátrico. A partir de ahí, dijo Ann, ingresó a un programa de desintoxicación en un hospital privado en Santa Mónica.

Según Ann, los incidentes aterradores con armas no eran inusuales cuando su padre, que guardaba un alijo de armas debajo de su cama, estaba drogado con cocaína: le disparó a algunas de las ventanas de vidrio con plomo de su dormitorio y abrió agujeros en el techo, pensando que las personas que lo perseguían estaban en el ático y en el techo.

Una noche, cuando una de sus novias vivía en el castillo, Jack entró en su habitación, la despertó y le dijo que "estaban en el ático", dijo Ann. “Estaba desnudo y con una escopeta, e insistió en que subiera al ático con él. Ella lo siguió, pero no se encontraron fantasmas y finalmente se calmó”.

¿Loco por las armas?

Ann dijo que no caracterizaría a su padre como un "loco por las armas", pero cuando tenía 19 años y se había mudado a su primer apartamento en Beverly Hills, él le dio una escopeta como regalo de inauguración.

Si llama a tu puerta alguien que no conoces, simplemente guarda el arma, eso lo hará salir corriendo”, recuerda Ann que le dijo su padre.

Cuando el famoso creador de juguetes se enteró de que a los policías a menudo les disparaban con sus propias armas y los perpetradores se los llevaban, se dice que inventó un anillo que se comunicaba electrónicamente con el arma para que sólo el policía que llevaba el anillo pudiera disparar.

Su llegada a Mattel

Con un título de Yale y habiendo estudiado en Harvard, Jack trabajó para uno de los principales contratistas de defensa de Estados Unidos, Raytheon, durante la Guerra Fría, ayudando a diseñar el misil tierra-aire Hawk y el misil aire-aire Sparrow III, ambos ordenados por el Pentágono.

Creativo e inventivo, vio un futuro lucrativo en el diseño de juguetes y se unió a la startup Mattel, que había sido fundada por la pareja casada Ruth y Elliott Handler.

Mattel se volvería enorme y rico como resultado de los inventos patentados de Jack, Barbie en particular.

A fines de la década de 1970, Ruth obligó a Jack a abandonar la empresa, ya que despreciaba su estilo de vida y había lanzado una campaña que afirmaba que Barbie fue idea de ella, sin darle el crédito a Jack por su creación.

¿Cómo nació Barbie?

La inspiración para Barbie, la primera muñeca de juguete verdaderamente femenina de Estados Unidos, se basó en una muñeca novedosa para adultos con calificación X llamada Bild-Lilli, un popular personaje de dibujos animados alemán.

Ruth la vio en el escaparate de una tienda durante unas vacaciones en Europa, se la llevó a casa, se la dio a Jack y le dijo que usara su magia de ingeniería para convertirla en una máquina de hacer dinero.

A pesar del éxito financiero de Jack y Mattel con Barbie, Ruth estaba resentida con él, despreciaba su estilo de vida libertino y supuestamente estaba celosa de la aclamación que recibió por sus muchos diseños de juguetes, informa el medio neoyorquino.

A finales de los años 70, Ruth obligó a Jack a abandonar la empresa y detuvo millones de dólares en regalías que Mattel le debía, lo que lo llevó a tener graves dificultades financieras y problemas de salud.

Irónicamente, la propia Ruth se vería obligada a abandonar Mattel en 1975 después de declararse inocente del delito de falsear los libros de la empresa y fue sentenciada a 2 mil 500 horas de servicio comunitario y una multa de 57 mil dólares.

La inspiración para Barbie, la primera muñeca de juguete verdaderamente femenina de Estados Unidos, se basó en una muñeca novedosa para adultos con calificación X llamada Bild-Lilli (Imagen de Internet)

Un final trágico para su película de terror

Deprimido por sus tratos con Mattel y sus propios problemas de salud en deterioro, el 1991 Jack se suicidó a los 64 años de un disparo. Después de eso, Handler publicó un libro descrito por Ann como egoísta, "Dream Doll", en el que reclamaba todo el crédito por la creación y el éxito de Barbie y apenas mencionaba a Jack.

Ella murió en 2002, a los 85 años, sin haber dejado las cosas claras.

Mi padre puso su corazón y su alma en todo lo que hizo por Mattel, que continúa beneficiándose de sus contribuciones hasta el día de hoy, pero nunca recibió el crédito que se merece”, dijo Ann. "Rompieron el corazón de mi padre”.

A pesar de los problemas aterradores de su padre, Ann dijo en la entrevista exclusiva al NYP: “Quiero poder celebrar el genio y la creatividad de mi padre. He hecho las paces con él. Estoy triste porque durante su vida no pude apreciarlo y tener el tipo de relación que desearía haber tenido”.

Ryan frente a su castillo de Bel Air. (Foto: Cortesía de Ann Ryan al NYP)

