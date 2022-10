La menopausia también puede causar problemas de salud bucal

Ciudad de México.- Los desajustes hormonales y emocionales propios de la etapa de la menopausia, es decir, cuando hay ausencia del periodo menstrual debido a la pérdida de la función óptima de los ovarios; así como del climaterio, que es la transición de las mujeres de su etapa reproductiva a la no reproductiva, afectan directamente su salud bucal.

Investigaciones recientes afirman que 6 de cada 10 mujeres que presentan algunos de los síntomas habituales de la menopausia, como son: Sudoraciones, bochornos, taquicardia, mareos, dolor muscular, en las articulaciones y/o de cabeza, osteoporosis; así como trastornos emocionales, que van desde cambios radicales del estado de ánimo, hasta enfermedades mentales como la depresión y ansiedad, también experimentan problemas en la salud bucal.

“Los cambios hormonales que se agudizan en etapas como la menarca, embarazo, menopausia y climaterio, cambian por completo la salud bucal y cada persona lo vive diferente, por lo que es importante consultar al dentista al menos cada tres meses y tener un historial clínico completo para un mejor diagnóstico”, aseguró Estefanía Limón, odontóloga.

Síntomas en la menopausia

La experta señala que, durante la menopausia y el climaterio, la baja de estrógenos, es decir, de hormonas femeninas, afecta la mucosa de la boca y la producción de saliva, situaciones que provocan trastornos a nivel generalizado en la salud.

“La saliva es el mecanismo natural de limpieza de la cavidad oral y nos ayuda a generar un bolo alimenticio adecuado. Al disminuir su calidad y producción, la resequedad de la boca promoverá la formación de sarro y caries; además, como la digestión empieza ahí, es muy probable que las mujeres no absorban todos los nutrientes y con ello, presenten descompensaciones nutricionales”, señaló la Dra. Limón.

Hay cuatro manifestaciones bucales comunes durante el climaterio: La boca seca, que afecta a 1 de cada 4 mujeres y que según su gravedad puede ocasionar dificultad para hablar, percibir sabores y deglutir, además de promover la formación de caries dentales; la boca ardiente, que muchas veces no genera lesiones visibles, pero sí adormecimiento o picazón; la pérdida de hueso donde se insertan los dientes, que no siempre se vincula con la osteoporosis y; finalmente, la pérdida de piezas dentales, que más allá de lo estético, genera complicaciones nutricionales.

Visita al odontólogo

En el marco del Día de la menopausia, que se conmemora cada 18 de octubre, la especialista en salud bucal hizo un llamado a las mujeres que estén en la cuarta década de la vida o cercana a ella a que consulten a su odontólogo.

“Las manifestaciones del climaterio pueden iniciar hasta 5 años antes de que se presente la menopausia y pueden durar hasta 15 años después de ésta, por ello es muy importante tomar medidas preventivas y terapéuticas ante la vulnerabilidad de la salud bucal”, explicó.

A este respecto, Beatriz Mandujano, quien actualmente vive en la etapa de climaterio, compartió que, además del cansancio, cambios de estado de ánimo y bochornos, su salud bucal se vio afectada por la pérdida de hueso que era necesario para la realización de un implante.

“Cuando llegué con las doctoras, se interesaron en mi salud general, no sólo en mis dientes. Me revisaron con escáner que permite ver el interior de mi boca en tiempo real.

Foto: Cortesía

Adecuada limpieza bucal

He aprendido a cepillarme de acuerdo con las características de mis encías. Mi dentadura no sólo está completa, pues por la pérdida de hueso tuvieron que realizarme un injerto previo a los implantes, sino que también está alineada. Hoy puedo reírme sin taparme la boca y mastico mucho mejor. Todo esto me ha ayudado a equilibrar los cambios en mi estado de ánimo por el climaterio”, mencionó Beatriz Mandujano Montoya, de 54 años.

A fin de que las mujeres disfruten de una mejor salud bucal durante la menopausia y el climaterio, la Dra. Estefanía Limón, brinda algunos consejos:

● Higiene bucal: Con cepillo e hilo dental, de acuerdo con sus necesidades, ya que no es el mismo cepillado para las personas con sensibilidad, que el ideal para quienes tienen implantes.

● Utilizar pasta con menor índice abrasivo, es decir, evitar las que tienen saborizantes o las que son muy fuertes en olor o cristalizadas.

● Eliminar el consumo de alcohol o tabaco y reducir el consumo de azúcar, comida con texturas duras o rugosas y las bebidas carbonatadas, ya que favorecen la formación de placa, caries e infecciones.

● En el caso de sensación de boca seca, utilizar saliva artificial, solo bajo la supervisión del especialista.

● Fortalecer las piezas dentales y la mucosa oral con una dieta alta en nutrientes como calcio y vitaminas A, E y C.

La prevención y la atención oportuna son las claves para evitar complicaciones en la salud bucal en cualquier etapa de la vida.

*Fuente: Odontoclínica iSmile