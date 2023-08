La incógnita del jamón viscoso en el refrigerador: ¿Por qué sucede y qué pasa si lo consumes?

Hermosillo, Sonora. - Cuando te enfrentas a la presencia de moho o a un cambio en la textura de tus alimentos, es natural que la primera reacción sea considerar desecharlos. Sin embargo, en el caso del jamón, un embutido de diversas variedades, existe un fenómeno peculiar que puede generar dudas: la formación de una viscosa sustancia en su superficie después de ciertos días en el refrigerador.

Desde tortas y sándwiches hasta platos de pasta, el jamón aporta un toque de sabor característico. Sin embargo, es importante destacar que, si no se maneja de manera adecuada, podría convertirse en un riesgo para la salud.

¿Qué es esa misteriosa 'baba' que se forma en la superficie del jamón después de ciertos días en el refrigerador?

De acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), esta viscosidad es resultado del crecimiento de bacterias ácido lácticas dentro del paquete de jamón. Estas bacterias encuentran un entorno propicio para su desarrollo debido al contenido de carbohidratos y humedad presentes en el producto.

No obstante, no hay motivo de alarma. Según el investigador Juan Pedro Camou Arriola del CIAD, estas bacterias ácido lácticas son benignas y, en concentraciones bajas, no representan un riesgo para la salud. De hecho, este tipo de bacterias se emplean intencionalmente en la fermentación de productos alimenticios como salami, yogur y quesos madurados, lo que demuestra su carácter seguro y beneficioso.

¿Es seguro lavar el jamón para consumirlo?

Si decides consumir el jamón que ha desarrollado esta 'baba', enjuagarlo con agua puede eliminarla, así como su sabor ácido. Sin embargo, es esencial prestar atención a su olor y aspecto. Si detectas un olor desagradable o notas que el jamón parece descompuesto, es recomendable descartarlo para evitar cualquier riesgo para la salud.

Para preservar adecuadamente tu jamón y evitar la formación excesiva de la 'baba', es crucial mantener la cadena de frío, almacenarlo en un empaque térmico y revisar atentamente la etiqueta del producto para seguir las recomendaciones del fabricante. Al hacerlo, podrás disfrutar del delicioso sabor del jamón de manera segura y sin preocupaciones.

Te puede interesar: Los BENEFICIOS de cenar con GELATINA: razones para incorporarla en tu rutina