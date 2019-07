La feria de arte Swab Barcelona contará con 300 artistas y más de 60 galerías

Barcelona .- La feria internacional de arte Swab Barcelona Art Fair contará con la presencia de 300 artistas y más de 60 galerías internacionales en su décima edición, que tendrá lugar entre el 26 y el 29 de septiembre en el Pabellón Italiano de la Fira de Montjuïc.



Una de las novedades de esta edición es el programa "México en Femenino", que apuesta por artistas que reivindican la figura de la mujer y su poder como campo de investigación, entre las que destacan Lucía Vidales, Alida Cervantes, María Conejo, Julieta Gil y Berta Koltenuik.



Todas ellas "trabajan en torno al cuerpo femenino, poniéndolo en el centro de su obra y reclamándolo como gesto de resistencia", en palabras de los organizadores del evento, que con este proyecto pretenden "repensar la posición de la mujer en el mundo" además de su participación en el arte.



Este año, por primera vez y gracias a la colaboración de SWAB con Aesthetica Magazine, también se presentará el "Swab Video Corner, The Identity Shadow", un espacio exclusivamente dedicado a la exposición de vídeo.



El programa ha sido definido como "una entrada a la diversidad y a la exploración artística a través del medio audiovisual" y cuenta con una selección de títulos que han pasado por el festival de cine independiente Aesthetica Film Festival, como "Rebirth is necessary" (2017), de Jenn Nkiru; y "For real tho" (2016), de Baptistte Penetticobra.



Por otro lado, durante esta edición se podrá visitar la feria a tiempo real a través de la página web "Artsy", que también ofrecerá la posibilidad de comprar a distancia en todos los expositores.



Otra novedad será el programa Swab Emerging, que presentará propuestas novedosas como la de la galería Katharina Maria Raab (Berlín), que expondrá la obra de artistas provenientes de Marruecos y de Alemania para explorar sus puntos de vista sobre los temas de poder, resistencia, sumisión y dependencia en la política.



Además, no faltarán los programas habituales, como el General, el Swab on Paper, el Swab Ephemeral, el MYFAF, el Swab Reading Reading o el Swab Seed.



Los organizadores de la feria han destacado que Swab Barcelona "no solo busca ser una importante plataforma para experiencias estéticas innovadoras, sino también presentar al público obras que toman el arte como herramienta para construir nuevas y necesarias reflexiones políticas".