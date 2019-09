La exfoliación más suave para tu piel la hacen las enzimas

Si has ignorado los beneficios de las enzimas para exfoliarte, no tienes excusa. Sobre todo si tienes la piel delicada, porque no hace falta que sea sensible, basta con que sea algo fina o muy seca, para que los exfoliantes que rascan arrastrando las pieles muertas de la superficie, la dejen traumatizada por algún tiempo. O quizás te has dejado cegar por los alfa y beta hidroxiácidos, los exfoliantes químicos –al igual que las enzimas- que han reinado en el trono de la exfoliación hasta ahora. Las enzimas hacen idéntica labor, pero de una forma respetuosa para la piel, y eso no está al alcance el resto de productos destinados a conseguir el mismo efecto.

Las enzimas son moléculas que aceleran diferentes tipos de reacciones químicas, pero para entender bien su funcionamiento Manuel López Nuevo, asesor de comunicación de Cantabria Labs, explica: “las enzimas son un tipo de proteínas con capacidad de descomponer otras proteínas. Como el componente principal de las células muertas de la piel es una proteína, queratina, para ser específico, las enzimas ayudan a descomponer esas proteínas para facilitar el desprendimiento de las células muertas de la piel”. De este modo ayudan a exfoliar la piel, eliminando las células muertas, lo que permite que la piel se regenere más rápidamente, combatiendo el envejecimiento prematuro y otras alteraciones epidérmicas, como el acné. Por otro lado, al dejar la piel limpia, facilita el que otros tratamientos aplicados posteriormente penetren en la piel de forma instantánea y más completa, lo que hace que su trabajo gane en eficacia.

Las enzimas que contienen los productos exfoliantes son seguras y eficaces para eliminar la piel muerta y revelar una superficie fresca y lozana.

Las enzimas más comunes utilizadas en el cuidado de la piel provienen generalmente de extractos de frutas tropicales. La papaína es la enzima activa del extracto de papaya, mientras que la bromelina es lo que se encuentra en la piña y el kiwi. También destaca la calabaza, pero en este caso es distinto, ya que la enzima de su extracto es en realidad una cepa de la bacteria llamada bacillus, muy efectiva para ejercer la función que se busca.

La mayoría de los extractos ricos en enzimas tienen otros beneficios para la piel, porque al mismo tiempo son también excelentes hidratantes, incluyendo la capacidad de suavizarla y calmarla. Aunque una cosa importante que tienes que considerar que las enzimas pueden ser más o menos exfoliantes dependiendo de su porcentaje, así como también con qué otros ingredientes estén combinadas en cada fórmula. Por lo que a la hora de escoger uno u otro hay que valorar su tipo. No es lo mismo tratar una piel grasa y gruesa, a otro con una piel fina y delicada. Aquí te mostramos diez exfoliantes con enzimas, que limpiaran tu piel en profundidad sin efectos secundarios indeseados. Con las enzimas nunca tendrás problemas de irritaciones ni tiranteces.