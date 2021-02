La escritora Malva Flores ganó el Premio Mazatlán

Estrella de dos puntas. Octavio Paz y Carlos Fuentes: crónica de una amistad (Ariel, 2020), de Malva Flores, obra que recupera la historia intelectual de los dos escritores mexicanos, cuya amistad cambió la historia de la literatura mexicana, hispanoamericana y mundial, fue galardonada por unanimidad con el Premio Mazatlán de Literatura 2021.

A través de un comunicado, los miembros del jurado, los escritores Ana García Bergua, Mary Carmen Sánchez Ambriz y Pablo Raphael De La Madrid, informaron que acordaron otorgarle, por unanimidad, el Premio Mazatlán de Literatura 2021 a la obra de la poeta y ensayista.

"El libro es un apasionante ensayo sobre la trayectoria de dos figuras que marcaron la vida cultural de México durante el siglo XX y el actual, ambos ganadores en su momento del Premio Mazatlán de Literatura, y representa un valioso rescate a una fascinante etapa de la batallas culturales de la literatura en la época ya mencionada, el cual se enriquece con una sólida investigación respaldada en documentos, testimonios y entrevistas", destacó el jurado.

El jurado también añadió que "la documentación no obstruye una narrativa ágil y fluida, rica en ideas y episodios que nos permiten entender una época compleja". Y que, en definitiva, este libro es "una reflexión que aporta al pensamiento y la crítica literaria en español: una preocupación permanente en la reflexión los dos autores que analiza y que aún es vigente".

Sobre el premio, dice Malva Flores: "Creo que el ensayo, la crítica literaria y la historia de la literatura son esenciales para entender no sólo la literatura sino a nosotros mismos. Las tres procuran otra forma de ver el mundo y es hermoso que eso se reconozca como algo valioso. El premio me emociona mucho porque ese libro significó 10 años de trabajo. El reconocimiento me hace sentir que no estaba equivocada en mi empeño".

Flores documenta las varias diferencias que llevaron al fin de una amistad, como la cercanía de Fuentes con el poder y su respaldo a Luis Echeverría.

El premio Mazatlán está dotado de 100 mil pesos y será entregado el próximo 13 de febrero. Ante las restricciones por la pandemia, la autora lo recibirá en una ceremonia vía remota.