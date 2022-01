La entrada del año nos trae el acceso gratuito a PUBG Battlegrounds

Como cada año la última edición de The Game Awards trajo el pasado diciembre una gran cantidad de anuncios para los aficionados a los videojuegos. Entre la presentación de los nuevos juegos, las nuevas adaptaciones y otras novedades, llegó la noticias. A partir del 12 de enero de este 2022, el PUBG Battlegrounds dará un paso hacia delante abriendo su acceso, de modo que todos los jugadores puedan jugar de manera gratuita. Además, confirmaron que los seguidores podrán acceder también a una versión premium, que como en otros títulos ofrecerá unas características exclusivas.

Los juegos gratuitos, ¿una nueva forma de llegar a los usuarios?

Durante unos años hemos podido ver como grandes desarrolladores ofrecían versiones de acceso gratuito a sus usuarios. Si bien hay que saber diferenciar varios términos en este ámbito que pueden llevar a equívoco. Ya que existen varios tipos de gratis. Entre ellos están los Pay What You Want (o paga lo que desees), títulos con pago voluntario. Suelen ser juegos creados por estudios indie o experimentales y suelen ser proyectos pequeños. Por otra parte, están los F2P o los Free to Play, juegos de acceso gratuito en los que se ofrece la posibilidad de comprar cierto contenido, o desbloquear ciertas skins o personajes. Es un modo de juego muy común en la actualidad que hemos podido ver en juegos de éxito como Fortnite, Call Of Duty o el NBA 2K.



La última categoría sería la de juegos Free o Freeware, o lo que es lo mismo, los juegos gratuitos de toda la vida, en la que ningún pago es necesario para acceder a ninguna de las funciones. Estos se ofrecen de manera abierta, bien por amor al propio arte, por la búsqueda de un nombre o porque ya son títulos que ya llevan años en el mercado. En esta última categoría entran también los operadores de juegos de azar que durante los últimos años han comenzado a ofrecer acceso a tragamonedas online gratis, con más de 10.000 títulos disponibles. En estas versiones demostración podemos disfrutar de la máquina tragaperras en su versión completa tantas veces como queramos sin tener que hacer ningún depósito, dando a conocer estos juegos, como hacen otros estudios.

El paso adelante de Krafton

Es largo el camino que ha recorrido el estudio, según publicaba su Product Marketing Manager, John Kang en el blog de PlayStation. Encontrándose entre su camino grandes cambios desde su inicio en marzo de 2017. Y es que Battleground comenzó como un proyecto pequeño que debutó en la plataforma de juego en streaming Steam, ofreciendo a los usuarios de la misma acceso anticipado al juego. Cosa que ha cambiado en estos casi 5 años. Tiempo en los que han conseguido llegar a una gran audiencia a lo largo del mundo gracias a la tensión que ofrece, así como la acción que sigue hasta el final o los personajes y accesorios que se ofrecen en él.

Además, en este comunicado, también destacó que desde que saliese a la luz en marzo de 2017, el juego ha acumulado un total de horas jugadas que supera los 14 mil millones de horas a través de los mapas, ocho en concreto, con los que cuenta este título. Estando contemplado como el juego de tipo battle royale que cuenta con más horas de juego. Un éxito si echamos un vistazo a los juegos dentro de este género, en el que existe una amplia competencia.

Como era de esperar, con este cambio, los de Krafton buscan hacer el juego más accesible, expandiendo la comunidad, alcanzando a un mayor número de usuario, como hacen otros títulos dentro de esta categoría. También han destacado que este era uno de los objetivos primarios desde su lanzamiento, en el que el juego estaba disponible de manera anticipada a aquellos que contaban con acceso a Steam. Así mismo el estudio ha pensado en ampliar la audiencia en múltiples ocasiones lanzando el juego para más plataformas y consolas, así como la introducción del mismo en el mundo de los e-sports, donde también ha logrado triunfar.



Pero no solo hay buenas noticias para aquellos que quieran probar el juego y ser parte de su comunidad. Como forma de agradecimiento a aquellos que llevan jugando desde sus inicios, se les dará acceso a un paquete conmemorativo especial, con 7 objetos y accesos a la versión de Battleground Plus. ¿Conseguirá la versión de acceso gratuito aumentar la comunidad? Aún es pronto para decirlo, pero viendo los números obtenidos por el estudio, estamos seguros de que así será.