¿La cultura de la cancelación trascendió desde EU?

WASHINGTON, D.C.- Probablemente hayas leído mucho sobre "cancelar cultura". O conozca una nueva encuesta que muestra que una pluralidad de estadounidenses la desaprueba. O tal vez haya escuchado acerca de una carta en la revista Harper que condena la censura y la intolerancia.

Pero, ¿puedes decir exactamente qué es "cancelar cultura"? Algunas tomas:

- "Parece una palabra de moda que crea más confusión que claridad", dice el autor y periodista George Packer, quien lo llamó "un mecanismo donde un coro de voces, amplificadas en las redes sociales, intenta silenciar un punto de vista que encuentran ofensivo al tratar de dañar o destruir la reputación de la persona que ha ofendido ".

- "No creo que sea real. Pero hay personas razonables que creen en ello ”, dice la autora, educadora y socióloga Tressie McMillan Cottom. “Desde mi perspectiva, la responsabilidad siempre ha existido. Pero algunas personas deben rendir cuentas de formas nuevas para ellos. No hablamos de "cancelar la cultura" cuando alguien fue acusado de un delito y tuvo que permanecer en la cárcel porque no podían pagar la fianza ".

- "'Cancelar cultura' intenta tácitamente desactivar la capacidad de una persona con la que no está de acuerdo para volver a ser tomada en serio como escritor / editor / orador / activista / intelectual, o en el extremo, para ser contratada o empleada en su campo de trabajo ", dice Letty Cottin Pogrebin, autora, activista y editora fundadora de la revista Ms.

- "Significa cosas diferentes para diferentes personas", dice Ben Wizner, director del Proyecto de Habla, Privacidad y Tecnología de ACLU.

En tuits, cartas en línea, artículos de opinión y libros, conservadores, centristas y liberales continúan denunciando lo que ellos llaman intolerancia creciente por puntos de vista opuestos y la ruina innecesaria de vidas y carreras. Una encuesta de Politico / Morning Consult publicada la semana pasada muestra que el 44% de los estadounidenses lo desaprueba, el 32% lo aprueba y el 24% restante no tenía opinión o no sabía lo que era.

Para algunos, "la cultura de la cancelación" es la llegada de la policía del pensamiento. Para otros, contiene oportunidades importantes para ser escuchado que no existía antes.

Ejemplos recientes de "cancelaciones" impopulares incluyen al propietario de una cadena de tiendas de alimentos en Minneapolis, cuyo negocio enfrentó el desalojo y llama a boicots debido a publicaciones racistas en las redes sociales de su hija adolescente, y un analista de datos despedido por la firma progresista Civis Analytics después de twittear un estudio que encontró que las protestas no violentas aumentan el apoyo a los candidatos demócratas y las protestas violentas lo disminuyen. Civis Analytics ha negado haber sido despedido por el tweet.

"Estos incidentes dañan la vida de personas inocentes sin lograr ningún propósito noble", escribió Yascha Mounk en The Atlantic el mes pasado. El propio Mounk ha sido criticado por alegar que "un número asombroso de académicos y periodistas proclama con orgullo que es hora de abandonar valores como el debido proceso y la libertad de expresión".

Los debates pueden ser circulares y confusos, y aquellos que se oponen a la intolerancia a veces se sienten abiertamente incómodos con aquellos que no comparten sus puntos de vista. Hace unas semanas, más de 100 artistas y pensadores respaldaron una carta coescrita por Packer y publicada por Harper's. Advirtió contra un "nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y la tolerancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica".

La carta atrajo a firmantes de muchos orígenes y puntos de vista políticos, desde el extremo izquierdo Noam Chomsky hasta el conservador David Frum, y fue un punto de partida para la contradicción.

La escritora y activista trans Jennifer Finney Boylan, quien firmó la carta, rápidamente la rechazó porque "no sabía quién más" había adjuntado sus nombres. Aunque los patrocinadores incluyeron a Salman Rushdie, quien en 1989 se vio obligado a esconderse ante las amenazas de muerte de los líderes islámicos iraníes debido a su novela "Los versos satánicos", numerosos críticos en línea rechazaron la carta como producto de elitistas que no sabían nada sobre la censura.

Uno de los organizadores de la carta, el escritor Thomas Chatterton Williams, más tarde anunció en Twitter que había expulsado a un invitado de su casa por las críticas a Bari Weiss, la columnista del New York Times que recientemente renunció por lo que ella llamó un Cultura de corrección política impulsada por Twitter. Otro endosante, el autor de "Harry Potter" J.K. Rowling amenazó con acciones legales contra un sitio de noticias británico que sugería que era transfóbica después de referirse a los controvertidos tweets que había escrito en los últimos meses.

J.K. Rowling, izquierda, y Salman Rushdie. Rowling amenazó con acciones legales contra un sitio de noticias británico que sugería que era transfóbica después de referirse a los controvertidos tuits que había escrito en los últimos meses. | AP

"El único discurso que a estas personas poderosas parece importarles es el suyo", escribió la autora y feminista Jessica Valenti en respuesta a la carta de Harper. "(" Cancelar cultura ") ciertamente no se trata de la libertad de expresión: después de todo, a un periodista arrestado nunca se lo llama" cancelado ", ni una mujer que ha sido excluida de una industria después de quejarse de acoso sexual. "Cancelado" es una etiqueta que todos entendemos que significa una persona poderosa a la que se ha obligado a rendir cuentas ".

"Cancelar la cultura" es difícil de definir, en parte porque no hay nada limitado al respecto: no hay una causa única, ni una ideología única, ni un destino único para aquellos supuestamente cancelados.

Harvey Weinstein y Bill Cosby, delincuentes sexuales condenados, están en prisión. La ex personalidad de televisión Charlie Rose ha estado desempleada desde que se publicaron acusaciones de abuso sexual y acoso en 2017-18. El ganador del Oscar Kevin Spacey no ha hecho películas desde que enfrentó acusaciones de acoso y agresión y vio su actuación en "Todo el dinero en el mundo" reemplazada por la de Christopher Plummer.

Otros solo están parcialmente "cancelados". Woody Allen, acusado por su hija Dylan Farrow de abusar sexualmente de ella cuando tenía 7 años, fue rechazado por Amazon, su distribuidor de cine estadounidense, pero continúa lanzando películas en el extranjero. Sus memorias fueron canceladas por Hachette Book Group, pero pronto fueron adquiridas por Skyhorse Publishing, que también tiene un acuerdo con la Garrison Keillor previamente "cancelada". Sirius XM anunció la semana pasada que el difunto Michael Jackson, quien parecía enfrentar una cancelación póstuma después del documental de 2019 "Leaving Neverland", presentó amplias acusaciones de que abusó sexualmente de niños, tendría un canal dedicado a su música.

La cancelación en una subcultura puede conducir a la elevación en otras. El ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, no ha jugado un juego de la NFL desde 2016 y ha sido condenado por el presidente Donald Trump y muchos otros a la derecha después de que comenzó a arrodillarse durante el Himno Nacional para protestar "un país que oprime a los negros y las personas de color". . " Pero ha aparecido en anuncios de Nike, ha sido honrado por la ACLU y Amnistía Internacional y llegó a un acuerdo con Walt Disney Co. para una serie sobre su vida.

Colin Kaepernick, un estandarte de la lucha racial en NFL. | AP

"Se puede decir que la NFL canceló a Colin Kaepernick como mariscal de campo y que resucitó como héroe cultural", dice Julius Bailey, profesor asociado de filosofía en la Universidad de Wittenberg que escribe sobre Kaepernick en su libro "Racismo, hipocresía y mala fe". "

En política, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, demócrata, permanece en su trabajo 1 año y medio después de reconocer que apareció en una fotografía racista del anuario mientras estaba en la universidad. El senador Al Franken, un demócrata de Minnesota, renunció después de que varias mujeres alegaran que las había acosado sexualmente, pero el Vicegobernador Justin Fairfax de Virginia desafió las órdenes de renunciar después de que dos mujeres lo acusaron de agresión sexual.

A veces, incluso las múltiples acusaciones de agresión sexual, innumerables comentarios racistas y el menosprecio de los veteranos militares heridos no son suficientes para inducir la cancelación. Trump, un republicano, ha calificado a la cultura cancelar como "fascismo de extrema izquierda" y "la definición misma de totalitarismo", mientras que hasta ahora ha demostrado ser inmune a él.

“Los políticos pueden soportar esto porque fueron contratados por el público. Y si el público está dispuesto a seguir, entonces a veces pueden sobrevivir a cosas que tal vez no deberían sobrevivir ", dice Packer.

"Creo que se puede decir que la retórica de Trump ha tenido un efecto boomerang en el resto de nuestra sociedad", dice la directora ejecutiva de PEN América, Suzanne Nossel, que aborda la libre expresión en su libro "Atrévete a hablar", que se publicará la próxima semana. "La gente de la izquierda siente que puede salirse con la suya, por lo que hacen todo lo posible para contenerlo en otro lugar".