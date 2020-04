Kurt Cobain. A 26 años de su muerte

Un 5 de abril de 1994 el mundo del rock perdió a uno de sus máximos exponentes, cuando Kurt Cobain decidió terminar con su vida.

Quien fuera el vocalista y líder de Nirvana tenía solamente 27 años, pero gracias al grunge, dejó un legado importante en la historia de la música.

Además de grandes éxitos como "Smells Like Teen Spirit", "Breed", "In Bloom" y "Come As You Are", Kurt Cobain y compañía tuvieron algunos Lados B que mostraban el ingenio del originaria de Aberdeen.

A 26 años de su muerte te presentamos algunos de estas canciones (Lados B) que se han convertido para los fans de hueso colorado en himnos:

You Know You're Right

Después de la muerte de Cobain, salió a la luz el álbum recopilatorio Nirvana, el cual contenía los clásicos del grupo y este tema inédito, el cual fue el último que grabó el grupo.

Aero Zeppelin

Esta canción pertenece al disco Incesticide de 1992. Habla acerca de la cultura pop de los años 80 y formó parte de algunos conciertos de Nirvana. El título hace referencia a Aerosmith y Led Zeppelin, bandas que influenciaron a Kurt Cobain.

Endless, Nameless

Nevermind salió en 1991 y se convirtió en el mejor disco de Nirvana ya que logró vender más de 10 millones de copias. En este LP viene esta pista oculta e inicia 10 minutos después de que termina

Heartbreaker

Este cover del clásico de Led Zeppelin viene en el box set With the Lights Out, que fue lanzado en noviembre del 2004. La canción formó parte del primer concierto de Nirvana en 1987.

And I Love Her

En el 2015 salió el documental Kurt Cobain: Montage of Heck y junto a él, el disco The Home Recordins, el cual contiene los primeros trabajos de Cobain. Este tema de The Beatles mostraba su admiración por John Lennon.