Kate Middleton fue confundida con la asistente de William

INGLATERRA.- Los miembros de la familia real británica están acostumbrados a que los curiosos que se acercan a saludarlos en sus apariciones públicas se dirijan a ellos con respeto y pleitesía, y si se trata de encuentros más formales, lo habitual es que los interesados reciban antes una lección exprés de protocolo y etiqueta.

Sin embargo, los duques de Cambridge vivieron una experiencia muy diferente este miércoles cuando visitaron una residencia de ancianos en Cardiff, para la que anteriormente habían organizado una sesión de bingo por videollamada -con ellos mismos como los encargados de cantar los números- durante el período de confinamiento.

Para su sorpresa, una de las residentes de 87 años, llamada Joan, recordaba perfectamente el trabajo que habían realizado entonces y cuando el príncipe William se acercó a saludarla para preguntarle educadamente si se acordaba de ellos, ella le respondió descortesmente: "Sí, lo hicimos de pena". El comentario de Joan dejó sin palabras a la royal couple durante unos segundos y después soltaron la carcajada.



Ambos suavizaron la situación reconociendo que nunca antes habían jugado y que sabían que podían haberlo hecho mucho mejor, pero para mala suerte de los empleados del centro, la cosa no acabó ahí. La misma mujer no tenía muy claro quién era Kate Middleton o qué estaba haciendo allí, así que no tuvo ningún reparo en preguntarle a William : "¿Es tu asistente?".

La duquesa de Cambridge decidió ahorrarle a su esposo el mal trago de tratar de buscar una respuesta diplomática y se apresuró a intervenir para aclarar con una sonrisa: "Bueno, sí soy tu asistente. Llevo siéndolo mucho tiempo".

Kate y William visitaron un albergue para adultos mayores en Inglaterra.

Al final de la visita, el príncipe William no quiso marcharse sin dejar claro antes que no se habían ofendido por los comentarios de la mujer. "Me encanta Joan, es genial. Ojalá todo el mundo fuera tan sincero como ella", afirmó.

Antes del inusual encuentro, los duques de Cambridge visitaron de sorpresa Barry Island, una localidad turística con la intención de ver cómo se recupera la industria hotelera y del ocio tras la crisis sanitaria por el coronavirus. William y Kate recorrieron la zona y pudieron hablar con algunos propietarios de los negocios sobre la afectación por la pandemia.

Incluso, el dueño de un establecimiento de entretenimiento los invitó a jugar en su local y ahí la royal couple se divirtió con las máquinas atrapa peluches y lanzaron pelotas para derribar muñecos junto a los nietos de los dueños del lugar.