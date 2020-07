Karen Vega es la primera modelo oaxaqueña portada de la revista Vogue

Karen Vega lleva por todo lo alto el nombre de México y de su natal Oaxaca al convertirse en la primera modelo que es portada de julio de la revista Vogue.

La joven con tan solo 18 años de edad publicó la semana pasada que la revista Vogue edición México presentaron unos retratos hechos a distancia y dijo que estaba muy contenta por ser invitada a participar en esa experiencia.

“Me siento muy agradecida por esta invitación y por confiar en mí, he aprendido lo importante que es estar orgullosa de quien y como soy”, escribió en su cuenta en Instagram acompañada de dos fotografías que forman parte de esta edición.

En la revista expusieron parte de la vida de Karen desde que a los 14 años de edad empezó a apasionarse por el modelaje.

Contó que decidió apoyar a la esposa de su abuelo quien es costurera a medirse los vestidos que esta realizaba para una firma local de moda-

A partir de ese momento sintió la curiosidad de saber un poco más sobre revistas, modelos y lo que significaba la moda.

Comentó que su primera experiencia a nivel profesional fue con la invitación del director creativo y diseñador oaxaqueño, Pompi García y el fotógrafo Enrique Leyva, en Oaxaca.

La producción se llamó “Realismo mágico”. “Ellos tenían la idea de mostrar más piel morena y nativa en sus proyectos, y les pareció que yo podría ayudarlos a complementar las imágenes que tenían pensadas. Me sentí muy emocionada porque siempre me han gustado las fotos, pero siempre me las había hecho informalmente”, comentó para la revista.

Destacó que después de esto ambos decidieron lanzar la agencia de modelos llamada Talento Espina y decidió unirse desde un principio a este proyecto.

“Fue por medio de la agencia que llegó la invitación de la firma mexicana Barragán para que participara en su desfile Otoño-Invierno 2020 en la Ciudad de México”, expresó.

Sobre el modelaje mexicano dice que por “mucho tiempo se han puesto estándares muy altos para el modelaje en México y que muchas no contamos con la talla, con la altura, con el color de piel o con las exigencias que piden en un país donde no hay tanta gente con esas características, y eso es triste para las que vamos queriendo construir un camino”.

Actualmente Karen cuenta con más de 14 mil seguidores en Instagram y allí ha compartido diferentes fotografías como modelo.



Con información de VogueMéxico.