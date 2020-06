Jugo de apio, cómo prepararlo y cuándo tomarlo

CIUDAD DE MÉXICO.- El jugo de apio puede ayudarte a obtener diversos beneficios para tu salud, por ello te diremos cómo prepararlo y cuándo es el mejor momento para tomarlo para que aproveches todas las propiedades de este alimento.

El apio es una verdura que contiene vitaminas A, K y C, las cuales, según datos del sitio en inglés Healthline, están acompañadas de ácido fólico, sodio, agua y minerales como el potasio, hierro y magnesio.

Por otro lado, Medical News Today explica en un artículo que el jugo de apio puede ayudar a reducir la inflamación, la artritis y el colesterol alto. Otros beneficios de esta bebida van desde la protección contra el cáncer hasta el equilibrio de los niveles de hipertensión, esto es posible porque el apio contiene luteolina y apigenina, las cuales ayudan a proteger al organismo contra diversas enfermedades.

Si deseas obtener los mejores beneficios de esta bebida, el autor de la dieta del jugo de apio, quien popularizó el consumo de esta bebida, recomendó a través de un artículo publicado en el sitio Goop, que este jugo debe tomarse a diario y servirse recién preparado para obtener sus beneficios.

Anthony William explica en su artículo que se debe consumir la cantidad de 16 onzas (casi medio litro) de jugo de apio a diario, lo ideal es beberlo en las mañanas con el estómago vacío y luego consumir un desayuno saludable que aporte la cantidad de calorías que se necesitan para iniciar las actividades diarias; esto lo aconseja porque el jugo no tiene muchas calorías.

Healthline sustenta que este alimento puede tener efectos alcalinizantes en el cuerpo, esto es posible por las cantidades de hierro, magnesio y sodio que contiene. Dichos minerales activan un efecto neutralizante frente a alimentos ácidos, asimismo son necesarios para otras funciones del organismo.

En el caso de que no tengas oportunidad de consumirlo a primera hora del día, Anthony William sugiere beber el jugo de apio 15 o 20 minutos antes de la primera comida, otro consejo importante es que si al principio eres sensible al sabor de este jugo, puedes combinarlo con medio pepino, ya que suavizará los sabores y le añadirá frescura a la bebida.

Para comenzar a beber el jugo de apio, puedes ir tomando poco a poco la cantidad de líquido que sientas es la ideal, de esta manera lograrás beber las 16 onzas sin problema. También es importante que elijas el apio fresco.

Cuando compres este vegetal, debes considerar que tengan tallos robustos, hojas frescas con una tonalidad de amarillo a verde brillante, no tomes los que presenten hojas marchitas o de color marrón, toma en cuenta que puedes disfrutar de un apio fresco en un lapso de 5 a 7 días.

Los niños pueden consumir este jugo sin ningún problema, pero el sitio Super Healthy Kids recomienda que los padres les preparen un jugo diferente, con otras frutas como manzana o cerezas, también se le puede agregar pepino para disminuir lo amargo del apio.

Obtén los beneficios del apio con este delicioso jugo y prepáralo en casa con esta receta que te compartimos a continuación.

Ingredientes:

- Un manojo de apio

- ¼ taza de agua (opcional)

1. Enjuaga el apio con agua, elimina cualquier rastro de suciedad y cuida no quitar las hojas de los tallos.

2. Corta la parte inferior del apio y deséchala.

3. Con ayuda de un exprimidor de jugos, pasa el apio poco a poco, es importante que de no ser necesario no agregues agua.

Cómo prepararlo en la licuadora:

1. Realiza el paso 1 y 2, luego pica el apio en cuartos, esto ayudará a que se desintegre con facilidad.

2. Licua los trozos de apio y si es necesario agrega un cuarto de taza de agua.

3. Cuela los restos de apio que están en el jugo y disfruta fresco.

Si tienes que almacenarlo, el sitio Medical Medium recomienda que lo guardes en un frasco de vidrio con tapa y lo refrigeres, de esta manera se mantendrá fresco hasta por 24 horas.