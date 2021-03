Joven ilustrador de Coahuila atrae la atención de Disney con una de sus obras sobre la paz mundial

CIUDAD DE MÉXICO. – Alejandro Carrillo, ilustrador originario de Coahuila ha logrado captar la atención de la famosa empresa, ya que uno de sus dibujos se expone en el Museo Virtual de Disney, además de ser el autor de uno de los libros mejor vendidos a nivel mundial.



En una entrevista por videollamada con el programa “Venga la alegría”, el joven mexicano habla de su experiencia y lo gratificante que ha sido que su trabajo sea tan reconocido.



Carrillo cuenta cómo tuvo la oportunidad de representar la paz y la unión de las distintas culturas del mundo en una ilustración, y de esta forma creó “Unity”, la cual fue seleccionada entre 120 artistas de todos los países (incluyendo veteranos de Disney) para estar expuesta en el museo virtual.



EL joven relata cómo se inspiró en la canción “It's a Small World” para crear su obra, en la que ilustró a 55 personajes de distintas culturas, países y continentes representados por cada uno (para conmemorar el aniversario número 55 de la canción).



Estoy que no me la creo, no me lo esperaba, estoy super agradecido con mi familia, mis amigos y todas las personas que apoyan mi arte, para mí es lo mejor que hay en el mundo”, comentó el joven.