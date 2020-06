Johanna Murillo empodera a la mujer con "La liberación"

Cuando Johanna Murillo entró a la industria del cine empezó en la producción. Desde entonces, la mexicana tiene cierta afección por indagar en los procesos detrás de un proyecto, razón por la que ha decidido incursionar como productora en la serie "La liberación".

Se trata de un trabajo de colaboración en el que, además de Murillo, Alejandra Márquez, Ilse Salas y Cassandra Ciangherotti serán protagonistas y productoras.

"Cuando empecé mi carrera como actriz me desilusioné un poquito del universo que se me presentó y dije: 'no, creo que no la hago como actriz', pero me fascina el cine y eso sí es mi pasión. Entonces acabé trabajando en una productora y así fue como empecé a ver y enseñarme acerca de cómo funciona el quehacer cinematográfico", contó Murillo en entrevista.

Las cuatro mexicanas se asociaron con los Exile Content y Endeavor Studios para desarrollar el proyecto que contará la historia de un grupo de mujeres en la industria del entretenimiento.

Para Murillo, volver a sus raíces es una experiencia que afronta con naturalidad y le trae recuerdos de sus propósitos en la industria audiovisual.

"En el primer equipo con el que trabajé en un set formalmente, o sea en 'Soy tu fan', eran en su mayoría a mujeres; había chavas haciendo cámara, la fotógrafa era mujer, la directora, la guionista, las productoras, o sea, era un set dominado por mujeres, eso me dio la perspectiva de cómo hay una necesidad de también representar eso, para que las historias tengan esa mirada", dijo.

Su papel en la nueva serie refuerza el ideal de ver a las mujeres ocupando cargos en la industria, que normalmente tienen el estigma de ser considerados para los hombres.

Anteriormente, Murillo, Márquez, Salas y Ciangherotti ya trabajaron juntas en la cinta "Las niñas bien".

"Se ha abierto el mercado, hay protagonistas mujeres, pero todavía nos falta un camino enorme para romper estereotipos, que yo creo que nos hacen muchísimo daño", afirmó.