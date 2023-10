J.D. Salinger regresará de manera póstuma al mundo de la literatura

MADRID.- El renombrado escritor estadounidense J.D. Salinger, autor de la célebre obra “El guardián entre el centeno”, falleció en 2010 dejando tras de sí miles de páginas inéditas. Estas serán publicadas una vez que su hijo y albacea, Matt Salinger, complete la labor de transcripción, según anunció hoy en Madrid.

Fue en 1963 cuando J.D. Salinger, nacido en Nueva York en 1919, lanzó su última obra, "Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction" (Levantad, carpinteros, la viga del tejado / Seymour: una introducción). Desde entonces, hace ahora sesenta años, solamente compartió un relato en la revista estadounidense The New Yorker.

Rompiendo el silencio de Salinger

El conocido "silencio de Salinger" se convirtió en una de las leyendas literarias más intrigantes: la del escritor que optó por renunciar a la publicación, la fama, las entrevistas y las apariciones públicas, recluyéndose por el resto de su vida. No obstante, nunca dejó de escribir y, al final de su vida, le dijo a su hijo:

Publícalo todo, incluso las partes menos agraciadas, entendiendo por ello lo que podría considerarse menos bello. Aunque estas páginas contienen más belleza que imperfecciones.

Explicó Matt Salinger (nacido en 1960) en una reunión con periodistas en Madrid.

Matt Salinger, quien junto con la viuda de su padre administra su legado literario, está visitando España por primera vez para llevar a cabo una serie de encuentros con lectores, centrados especialmente en celebrar los setenta años desde la publicación de "Nueve cuentos" (1953), el primer volumen de relatos escrito por J.D. Salinger.

Los trabajos de transcripción, en los que ha estado trabajando durante años, se espera que se prolonguen durante un año y medio o dos más si sigue usando el mismo método. No obstante, está investigando nuevas herramientas para acelerar el proceso, aunque se ha encontrado con desafíos en ese sentido. De manera humorística, comentó: "Espero que esté listo antes de que yo muera".

Matt Salinger en su paso por España

Además, criticó la biografía y el documental que se hicieron sobre su padre con el objetivo de obtener ganancias. Agregó que los autores de estos trabajos no se comunicaron con las dos únicas personas que conocen la obra inédita del autor, que son él y su viuda, y proporcionaron información incorrecta en su lugar. Lo calificó como una vergüenza.

El Salinger que los lectores encontrarán en sus escritos inéditos es el mismo que el que se desprende de sus obras publicadas, ya que "siempre estaba enfocado en la búsqueda de valores artísticos, la belleza, la amabilidad y tenía un sentido del humor particular", afirmó su hijo. Sin embargo, advirtió que "habrá sorpresas, pero nadie debe esperar un superventas para disfrutar en la playa".

Matt Salinger, hijo de J.D. Salinger, en Madrid para celebrar los 70 años de "Nueve cuentos".

Matt Salinger también recordó cómo la Segunda Guerra Mundial y su participación en la liberación de campos de concentración nazis influyeron en la escritura de su padre, haciendo que valorara aún más la belleza, el amor y la efímera naturaleza de la vida. Además, confirmó que estas experiencias lo llevaron a la conclusión de que no sería un autor de literatura fácil.

En relación con la polémica que surgió cuando el asesino de John Lennon llevaba consigo una copia de la novela más famosa de su padre en el momento del crimen, Matt Salinger indicó que no se podía sentir culpable por las acciones de una persona mentalmente perturbada.

Con motivo de este aniversario, Alianza Editorial relanzará en español un estuche con la obra completa de J.D. Salinger que había estado fuera de circulación.