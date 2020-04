"Insultantes", dichos de Irma Eréndira Sandoval: artistas

La comunidad cultural se ha manifestado en contra de la publicación de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien aseguró que se acabó con "el Fonca salinista, nacido para controlar rebeldes y premiar compadres", y piden que compruebe el presunto compadrazgo que existía en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

La Secretaría de Cultura informó ayer a través de un comunicado que tras una reunión con los secretarios de Hacienda y de la Función Pública, el Fonca será incorporado a la estructura orgánica de la dependencia y contará con "certeza jurídica".

Hoy, Sandoval escribió en su cuenta de Twitter que "se acabó el Fonca salinista, nacido para controlar a los rebeldes y premiar a los compadres" y celebró la transformación del programa de apoyos a la creación pues ahora nacerá "un nuevo sistema de apoyo transparente a todos los creadores del país".

Además, aseguró que "jamás estuvieron en riesgo los recursos para la cultura" y calificó como "golpeteo" a los cuestionamientos de la comunidad sobre el futuro del Fonca.

Tras su publicación en Twitter, artistas y creadores lamentaron los comentarios de la funcionaria. "Es una visión muy sesgada del Fonca y no estoy nada de acuerdo con la secretaria. ¿Qué pruebas tiene de corrupción? ¿Cómo decretar que el apoyo va a ser más transparente al integrar el Fonca a la SC? ¿Cuál control a los rebeldes y premiar a los compadres? ¿Cuál oportunismo? ¿Cuál golpeteo, si nuestra inquietud resultó totalmente fundamentada? Cómo es posible ponernos así en un mismo saco. Es una agresión y acusación directa y personal que no acepto", indicó en redes sociales Boris Shoemann, actor, traductor, productor, director y docente.

El actor Juan Tovar, miembro del Movimiento Colectivo por el Arte y la Cultura de México, respondió a la funcionaria: Le exijo que presente de inmediato las pruebas de los compadrazgos, favores y corruptos involucrados para que sean juzgados y reciban su justo castigo o ¿sólo se trata de alardear y restregar el triunfalismo en urnas? La verdad nos ahorraría muchas más discusiones dentro del gremio (saber) quién fue corrupto o no, algunas son a rasa tabla, otras presuntas y muchas vox populi. El favor nos lo hace y de paso respalda su acusación".

La actriz Lizeth Rondero, codirectora artística de Teatro de los sótanos, indicó que fue "terrorífica" la declaración de Sandoval. "Yo nunca fui comadre de nadie y nunca nadie me controló. ¿Conoce las convocatorias? ¿La ha leído?", cuestionó.

Bernardo Fernández, también conocido como Bef, es un escritor, historietista y diseñador gráfico mexicano, calificó como "torpe e irresponsable" la publicación de la funcionaria.

El director de escena y actor, José Alberto Gallardo, también consideró que los dichos de Sandoval fueron "terribles". "Lamentable exhibición de ignorancia e insensibilidad. Agradezco que permanezcan los recursos y deseo una nueva institución con menos burocracia y mayor inclusión y transparencia, sí".

El actor y director Ginés Cruz, consideró que se trató de un comentario insensible para la comunidad cultural del país. "Yo apoyo el movimiento de AMLO desde hace años y lo sigo haciendo. Pero las dudas y exigencias del gremio artístico son muy válidas ante la incertidumbre económica", sostuvo.

El músico y académico Sergio Ramírez Cárdenas, exsubdirector del INBAL, calificó de "insultante" la publicación de la funcionaria. "Es una declaración en contra de una comunidad que no conocen, de un trabajo que no valoran, de una participación ciudadana que para ustedes no cuenta. ¿Nos quieren vender la idea de que los programas del Fonca se mantienen? ¿Transparencia, ustedes? ¿A todos?... al tiempo".

Aunque la gran mayoría de las reacciones fueron en contra de la titular de la Función Pública, también hubo comentarios a favor. La coreógrafa Patricia Rodríguez aseguró: "No dijo que l@s becarios del Fonca fueran compadres. Ni la crítica oportunista. Pienso que esta Secretaría ha hecho diversas labores de la misma índole en varios sectores. También le toca al arte y la cultura. A sus estructuras. Que son las que señala vienen del modelo salinista".

Mientras que el crítico de danza, César Delgado, indicó que la transformación del Fonca, "es la oportunidad para limpiar todo lo negativo que acarreó desde su creación" pues existen "ejemplos del mal proceder de funcionarios y artistas".

"¡Qué bueno que se dio este importante paso en el apoyo a las artes y las culturas! ¡Sobre todo que se ayude a creadores, maestros, investigadores y promotores de los municipios. Es tiempo de acabar con el centralismo, que ha favorecido a una élite", añadió Delgado.