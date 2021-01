Instituto de Arte de San Francisco venderá mural de Diego Rivera para superar pandemia

ESTADOS UNIDOS.- El Instituto de Arte de San Francisco (SFAI, por sus siglas en inglés) ha hecho todo lo posible para sobrevivir ante la pandemia, sin embargo el panorama económico no es prometedor para este 2021 y, de acuerdo a una carta enviada al personal del recinto el 23 de diciembre, considera vender el mural "The Making of a Fresco Showing the Building of a City", de Diego Rivera que data de 1931, reporta el medio estadounidense Artnet.

En la misiva, firmada por Jennifer Rissler, vice presidenta y decana del SFAI, se lee que “todas las opciones” para salvar la escuela están sobre la mesa y que la junta escolar votó por explorar “caminos y ofertas para dar en comodato o vender” el mural de Diego Rivera, valuado en 50 millones de dólares.

Medios estadounidenses reportan que integrantes de la junta han expresado inconformidad por la posible venta del mural.

“Sería un crimen contra el arte y el patrimonio de la ciudad (San Francisco). Instituciones educativas deberían enseñar arte, no venderla”, declaró una funcionario local al medio “Mission Local”.

De acuerdo a integrantes de la junta, en una reunión llevada a cabo el 17 de diciembre de 2020, Pam Rorke Levy, presidenta del SFAI adelantó que un comprador potencial del mural de Rivera sería el cineasta George Lucas, quien actualmente construye el Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles (EU).

Rorke Levy dijo a Artnet que se han llevado a cabo una serie de conversaciones con varias instituciones sobre la posibilidad de “adquirir” el mural para “asegurar el futuro de la escuela y mantener nuestra misión”. A su vez, Doug Hall, integrante de la junta dijo que no hay un plan “inmediato” para vender el mural.

Respecto a que George Lucas sea el posible comprador, un representante de su museo dijo a ese mismo medio que “no comentamos sobre especulaciones de compra”.

En el sitio del Instituto de Arte de San Francisco se encuentra un boletín sin fecha donde explica que debido a la pandemia de Covid-19, la comunidad artística nacional e internacional han donado dinero para evitar el cierre de la institución, espacio donde Rothko y Dorothea Lang impartieron clases y la fotógrafa Annie Leibowitz realizó sus primeras sesiones de fotos.

En el mismo documento, el SFAI señala que seguirá necesitando donativos para poder sobrevivir en el 2021. La escuela ya lidiaba con problemas económicos antes de la pandemia.