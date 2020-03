¿Home office y con niños? ¡Sí puedes lograrlo!

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 20 de marzo las actividades escolares fueron suspendidas por la pandemia de Coronavirus COVID–19. Madres y padres de familia que estarán laborando desde su hogar se enfrentan al reto de cuidar de sus pequeños mientras realizan su jornada de trabajo al mismo tiempo.

Durante las siguientes semanas será común que ambas responsabilidades se crucen, los horarios se traslapen y que en general el tiempo para atender los pendientes no baste.

Para ayudar a las personas en esta situación, y evitar su agotamiento tanto físico como mental, Workana, marketplace para freelancers y uno de los principales impulsores del teletrabajo en América Latina, brinda 5 consejos para cumplir el trabajo en tiempo y forma, convivir con tus pequeños mientras laboras y no vivir el cansancio de una jornada laboral larga, sintiéndote menos productivo.

Explica la situación. Si en tu hogar hay niños mayores de 5 años, explícales por qué están todos en casa ahora y cuáles son tus obligaciones en este momento. Hacerlos conscientes de lo que está pasando les ayudará a entender que estás en tu horario de trabajo y que, aunque todos estén juntos, estarás atento a otros asuntos además de ellos

Elige un área de trabajo. Si no tienes un espacio que funcione como oficina, es momento de habilitar uno. Indica a los niños que mientras estés en este sitio te encontrarás atendiendo asuntos laborales, y el interrumpirte puede alterar tu concentración y retrasar tus tiempos. Si tienes un bebé, acondiciona el lugar para que mientras él juega o duerme, puedas supervisarlo sin tener que frenar tu actividad para desplazarte.

Organiza tu agenda. Imagina que tienes una videoconferencia o llamada con tus clientes o compañeros de trabajo, y que no puedes concentrarte del todo porque tus niños están jugando cerca. Organiza tu agenda para que puedas atender este tipo de situaciones en un horario donde no debas vigilarlos al mismo tiempo. Si tienen obligaciones en las que necesitan de ti, como tomar una video clase, deja todo listo para que el tiempo que destines a ayudarlos no te retrase. De igual forma, las tareas de casa que te correspondan debes llevarlas a cabo en horarios no laborales.

Acepta tus limitaciones. Como todo ser humano tienes tus límites: piensa que la naturaleza de los niños no puedes cambiarla y anticípate con acciones que te ahorren tiempo tanto para trabajar como para convivir con ellos. Cuando sea necesario pide ayuda a una persona de confianza, sobre todo con los temas profesionales, y en cuanto a las tareas del hogar, siempre puedes pedir a los hijos mayores un apoyo extra para cumplir con los quehaceres diarios.

Aprende a decir “no”. Uno de los errores más comunes al trabajar desde casa es no respetar horarios, destinar más tiempo a una cuenta o proyecto del pensado originalmente, o los niños pueden no familiarizarse con la idea de que trabajes desde casa y busquen ilimitadamente tu apoyo. Decir “no” es clave para medir tus tiempos con resultados productivos y te permitan cumplir proyectos en tiempo y forma, sin descuidar las necesidades de tus hijos.

Interactúa constantemente. Por cada hora de trabajo es recomendable tomar de 5 a 10 minutos de descanso, que puedes aprovechar para convivir con tus hijos, atender sus dudas y realizar ciertas dinámicas. Este aislamiento también les genera ansiedad, pues no podrán salir con sus amigos o realizar actividades al aire libre, así que verifica que no se saturen de información alarmista y vuelve esta medida el pretexto perfecto para generar lindos recuerdos entre ustedes.

El reto de trabajar con niños en casa varía según la edad, personalidad y dinámicas personales en casa. Poner manos a la obra en este cambio te permitirá cumplir en el trabajo, en la casa y contigo mismo. Al final del día podrás estar más tiempo con ellos, pues el desplazamiento queda borrado de tu inversión temporal del día, y esto puede impactar de manera positiva en tu calidad de vida.

Con información de Workana