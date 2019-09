Hombre fallecido en marzo vive su "última aventura" en una botella lanzada al mar

MIAMI.- Un envase lanzado al mar con las cenizas de un hombre fallecido en marzo pasado y unas cartas de su madre y su hija que quieren que viva su "última aventura" fue recuperado del mar por una mujer policía del noroeste de Florida, que arrojó de nuevo la botella al mar con una tercera nota de su autoría.



La sargento Paula Pendleton descubrió la semana pasada el envase, que no es la tradicional botella sino un bote con tapón a rosca, flotando en el mar cerca de una playa de un parque estatal, según informó este lunes en Facebook la oficina del alguacil del condado Walton, donde ella trabaja.



Dentro del envase había parte de las cenizas de Brian Mullins, quien falleció de un ataque fulminante de corazón en marzo pasado con 39 años de edad. Su madre y su hija de 14 años habían puesto a Brian a vivir su "última aventura" en esa botella, según supo Pendleton por las cartas que había dentro.



"Esta botella contiene las cenizas de mi hijo Brian, quien repentina e inesperadamente falleció el 9 de marzo de 2019. Le envío a su última aventura", escribió Darlene Mullins, residente en Garland (Texas), quien arrojó el envase a las aguas del Golfo de México en Destin (Florida) hace pocos días.



Su nieta Peyton, hija de Brian, relató en otra nota manuscrita que su muerte impactó duramente a la familia entera y todavía se le hace cuesta arriba estar sin él, pero, como su abuela dice, a él le gustaba "ser libre", "viajar por el mundo" y "conocerlo todo", así que "es eso exactamente lo que estamos haciendo".



Además de las cenizas y las notas, en la botella había un papel con un número de teléfono y unos dólares para que la persona que lo encontrase llamara para informar de hasta dónde había llegado.



Pendleton, que en 2018 perdió a su marido debido a una repentina enfermedad y se sintió por eso muy cercana a Darlene y Peyton Mullins, las contactó inmediatamente para prometerles que la "aventura de Brian" iba a seguir su curso.



La sargento le entregó el viernes pasado la botella a un capitán de barco para que la arrojara otra vez al mar desde más adentro del Golfo de México, con el añadido de su nota, de la que no se han dado detalles.



Ahora miles de personas están siguiendo el "viaje de Brian" a través de una web creada por su hija Peytron con ese nombre.



"Quiero mantenerlo vivo y como no puedo hacerlo físicamente, voy a hacerlo de esta manera", escribió Peyton.