Hombre con 6 esposas quiere tener un bebé por subrogación para que ninguna de las mujeres se ponga celosa

BRASIL.- Una mujer se ha abierto y ha contado sobre cómo es la vida estar casada con un hombre con seis esposas, incluido su estricto horario para cuando pueden pasar tiempo con él, lo que ella llama un "desastre genial".

Luana Kazaki, de 27 años, de São Paulo, Brasil, se casó con Arthur O Urso, en 2015. En ese momento, ella fue su primera esposa, pero a lo largo de los años varias otras mujeres se han unido a su familia.

Desde que expandieron su familia, todas las esposas se han convertido en sus amigas más cercanas, pero para aliviar cualquier tensión, están considerando la subrogación para que nadie se sienta excluida, explicó.

Arthur, influencer y modelo, está casado con Luana Kazaki, de 27 años, Emelly Souza, de 21, Valquíria Santos, de 24, Olinda Maria, de 51, Damiana, de 23, y Amanda Albuquerque, de 28. A pesar de tener que compartir a su esposo, Luana insiste en que funciona mejor para ella que una relación monógama, ya que se asegura de pasar suficiente tiempo con cada esposa programando tiempo con ellas, informa el Mirror.

Luana ama a su gran familia, y no lo haría de otra manera, a pesar de tener que compartir a su esposo, afirma:

A decir verdad, antes de Arthur, nunca tuve una relación amorosa libre, es una experiencia más reciente para mí, pero siempre quise vivir una forma de amor diferente a la convencional, ya que todas mis relaciones anteriores eran monógamas y no funcionaban. Las otras cinco esposas de Arthur son como amigas para mí, nos llevamos muy bien, somos una familia. Las mujeres y Arthur incluso han implementado un horario sexual, para que todas reciban atención y se sientan amadas. Nos llevamos muy bien porque creemos en esa forma de amor. Una cosa muy importante entre las esposas y Arthur es el diálogo, siempre tratamos de hablar de todo, para que no haya malentendidos y nuestro horario sexual nos haya funcionado muy bien, pero claro, no necesitamos seguir esta rutina todos los días. Viajamos mucho, así que a veces los días no cuadran, pero aparte de eso, funciona".