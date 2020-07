Hierbas y especias, un kit medicinal en la cocina

El verano esta cerca y con ello las vacaciones, pero después de un encierro prolongado una buena idea es considerar también un cambio de hábitos. Para ello existen auxiliares naturales como lo son las especias y las hierbas de olor, que ayudan a tener una buena digestión y además darán un sabor muy especial a nuestros alimentos.

Elsa Olivares, escritora del recetario El Sabor de Sonora, nos comenta sobre la importancia de implementar especias y hierbas de aroma en nuestra comida, adaptándola a las recetas regionales, “Para mi es importante usar especias y hierbas naturales, porque con esto das sazón y no utilizas sazonadores procesados, cuando usas las especias de modo correcto en platillos a fuego lento, ya no hay no necesidad de echar sabores artificiales”.

Un huerto casero con hierbas

Las hierbas aromáticas también juegan un papel muy importante en la cocina tradicional y en los remedios caseros. Sin duda todos hemos escuchado sus beneficios, principalmente de nuestras abuelas, quienes no dudaban en tomar un té de manzanilla para calmar cólicos o un té de hierbabuena para eliminar el estrés.

Es importante cuidar tu paz y tranquilidad, por eso un huerto con hierbas de olor es una excelente actividad a desarrollar estos días en casa y ofrece una oportunidad para tener todas sus virtudes al alcance de tu mano. “Siempre es bueno tener hierbas a nuestro alcance, ayudan para calmar malestares, por ejemplo La hierbabuena ayuda a calmar el dolor de estomago, el epazote para combatir las lombrices, la manzanilla a bajar lo cólicos, orégano combinado con gordolobo sirve para la tos con flema, el eucalipto con bugambilia roja también es bueno para la tos”, comentó Elsa Olivares.

“Procuro utilizar en fresco el cilantro, perejil, romero, pero el orégano deshidratado es muy necesario en nuestras cocinas y el epazote cuando lo utilizo para recetas del sur del país, congelo el sobrante, así lo puedo usar para caldos con solo cortar algunas hojitas”, afirmó Elsa Olivares.

Algunas hierbas que puedes cultivar en casa, ya sea en pequeñas macetas en tu cocina o dedicando un espacio en tu jardín para hacer un mini huerto son:

Albahaca: Es buena sanadora, calma los nervios y relaja el intestino. Además da sabor a pastas y salsas.

Eneldo: Es un buen tranquilizante y antiespamódico

Romero: Reduce síntomas de migraña, además evita la caída del cabello.

Tomillo: Es digestivo, Evita espasmos intestinales.

Menta: Detiene el hipo y elimina el mal aliento.

Estragón: Es buen diurético y un magnifico estimulante del apetito.

Manzanilla: En infusión templada es útil para males de los ojos, dolores de estomago, además es antibacteriana y cura infecciones.

Mejorana: Benéfica para los nervios, antiespasmódico y fortalece el estomago.

Hierbabuena: Efectiva para tratar problemas nerviosos y combatir el estrés.

Las hierbas pueden resaltar el sabor de tus alimentos, además que poseen grandes virtudes para nuestro organismo.

Que no falten en tú especiero

A veces podemos confundir las especias con los condimentos. La diferencia radica en el hecho que los condimentos se utilizan para dar más sabor a la comida, por ejemplo la sal. Las especias aumentan la presencia aromática, como por ejemplo la canela. Así de este modo, las especias pueden ser condimentos, pero los condimentos pueden no ser hierbas.

De acuerdo con Elsa Olivares, “las especias son conocidas por ayudar a la digestión, ahora que pasamos más tiempo en casa es buen momento para crear un nuevo hábito, una recomendación es incluir algunas especias básicas en nuestra alimentación, cómo canela, cúrcuma, jengibre y curry, esto ayudará a disfrutar más nuestros alimentos y a cuidar la salud digestiva”.

Un especiero completo de toda ama de casa suele tener:

Pimienta negra: Ayuda en el proceso digestivo.

Clavo: funciona como antibiótico natural y elimina malos olores.

Canela: Ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre.

Jengibre: Desinflama y fortalece el sistema inmunológico.

Cúrcuma: Es un anticancerigeno, Acelera el metabolismo.

Pimienta Cayena: Ayuda a prevenir infartos y es un excelente quemagrasa.

Anís estrella: Es estimulante natural, ayuda a reducir la retención de líquidos y elimina toxinas.

Cardamomo: Es un poderoso estimulante del sistema nervioso, se le atribuyen propiedades afrodisíacas.