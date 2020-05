Haruki Murakami amenizará la cuarentena con un especial de radio

El escritor Haruki Murakami es uno de los autores japoneses más apreciados en el mundo con libros como "Tokio Blues" y "1Q84", pero pocos conocen su faceta como locutor, la cual emprendió en 2018 y en medio de la cuarentena repetirá.

En el portal de Tokio FM 80.0 se ha anunciado que el próximo 22 de mayo contará con la participación del eterno candidato al Nobel de Literatura en un programa que llevará por título "Quédate en Casa".

A través de este programa el autor, cuya vida y obra está marcada por vestigios del jazz, es que a través de la música que le gusta tratará de llevar un mensaje de esperanza y calma a sus oyentes en medio de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2.

Tokio, la capital de Japón, se tienen 4 mil 990 casos confirmados de Covid-19 y se han registrado un total de 196 muertos. En la Nación del Sol Naciente se tienen 16 mil 49 casos positivos de la enfermedad y ha cobrado la vida de un total de 678 personas.

Fue en los primeros días de agosto de 2018 cuando Haruki Murakami debutó como locutor de radio con su programa sobre música y maratones, actividad física que es una de sus pasiones.

En ese programa titulado "Run & Songs" el narrador también debutó como DJ. En esa emisión puso versiones de rock de estándares de jazz, como "Between the Devil and the Deep Blue Sea", de George Harrison; "What a Wonderful World", de Joey Ramone; y "Sky Pilot", de Eric Burdon and the Animals.

La idea del programa nació de un consultorio en línea que hizo en 2015 por tres meses donde contestó dudas e inquietudes a sus lectores.